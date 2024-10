Mladoženju ubili pred očima mladenke: 'To je trebao biti jedan od najsretnijih dana u njihovom životu'

Mladoženja iz Sjeverne Karoline brutalno je bio ubijen pred očima svoje mladenke prošlog vikenda, u strašnom incidentu koji se dogodio ispred same sale u kojoj se održavalo vjenčanje. Naime, 37-godišnjeg Tyreka Burtona ubio je drugi muškarac jer mu je ovaj navodno bio oduzeo prednost ranije u prometu.

Policija je izvijestila kako je dojavu o pucnjavi u Centru Barber Park Events dobila oko 20.49 sati prošle subote. Kada su stigli na mjesto događaja, pronašli su Tyreka kako leži s više ozljeda od metaka. Usprkos naporima liječnika, 37-godišnjak bio je tamo i preminuo.

Tyrek Burton, 37, of #Greensboro #NorthCarolina, was fatally shot just hours after his wedding on October 12, 2024



Tyrek had just married Kiara Holloway, 33, at Barber Park Events Center when he was killed in an apparent road rage incident around 8:49 PM



He was shot 15 times… pic.twitter.com/uKvQtMxWtm