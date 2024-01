Miss Jugoslavije i djevojke iz naše regije bile su Epsteinove seks-igračke

Srednja i istočna Europa, kao i područje koje je krug oko Jeffreya Epsteina zvao "Jugoslavija" – bio je bazen iz kojeg su se regrutirale i podvodile djevojke i djevojčice za seksualnu zabavu moćnika u Americi. Kod Epsteina je bila i Miss Jugoslavije – ime se ne navodi – ali i brojne druge djevojke koje su posredstvom tvrtke za modele, a zapravo paravana za seksualno trgovanje djevojkama, iz ovog dijela svijeta stigle u Ameriku. Lanac krijumčarenja predvodio je Ronald Eppinger – Ron, kako su ga zvali oni bliski Epsteinu. Te smo podatke pronašli pregledavajući opsežnu dokumentaciju slučaja Epstein, milijardera i seksualnog napasnika, silovatelja i osuđenog pedofila koji je s drugim bogatim moćnicima dijelio i prostituirao maloljetne djevojke.

Baza u Češkoj

Epstein je dugo izbjegavao uhićenje, a nakon presude za pedofiliju 2008., kaznu je odsluživao – radom, a naposljetku je 2019. pronađen mrtav u ćeliji pritvora u New Yorku, u kojoj je čekao rješenje na žalbu u još jednom slučaju prijave za seksualno iskorištavanje maloljetnica koje su do tada brzinski nestajale.

Tko je bio u kući Jeffreya Epsteina? Tko je s njim ljetovao, družio se? S kim je živio? Tko je u njegovu telefonskom imeniku ili tko je letio s njim zrakoplovom? Otvoreni sudski dokumenti fokusirali su se na velika imena – princ Andrew, Donald Trump, Bill Clinton, David Copperfield, premda to ne znači da su krivi. Međutim, jedno od prominentnijih imena jest ono Ronalda Eppingera – Rona, osuđenog pedofila i krijumčara maloljetnica. I to iz istočne Europe. Češka je bila baza, ali područje djelovanja bilo je puno šire i velika je vjerojatnost da je zahvaćalo i Hrvatsku. U više navrata razni svjedoci govorili su o tome da je među Epsteinovim "djevojkama" ili "djevojčicama" koje su njemu i drugima pružale seksualne usluge bilo i nekoliko jugoslavenskih misica, no ne navode imena.

To je vrijeme koje se proteže i dugo nakon formalnog raspada bivše države, a iz raznih svjedočenja može se zaključiti da su ga poimali vrlo široko. Nekad je "Jugoslavija" značila i Češku ili Slovačku, primjerice kad je riječ o još jednoj poznatoj Epsteinovoj djevojci Nadiji Marcinko, koju su smatrali Jugoslavenkom iako je Slovakinja. No učestalost pojma "Jugoslavija" i djevojaka iz ovog dijela svijeta zapravo je zastrašujuća: jedno je jasno – iz ovog dijela Europe Epsteinu i njegovu društvu stizale su djevojčice.

Jedno od svjedočenja koje otkriva imena gostiju je i ono Juana P. Alessija, kućnog majstora na Epsteinovu imanju u Palm Beachu u Floridi. On je, kako je rekao istražiteljima, bio stalno zaposlen kod Epsteina od siječnja 1991. do prosinca 2002. Kad je odgovarao na pitanja istražitelja o tome tko je sve boravio u kući, kazao je: "Naveo sam princa Andrewa, Saru Ferguson, Miss Jugoslavije, Miss Njemačke, Alana Dershowitza, tajnika princeze Diane s djecom, gospodina Trumpa, gospodina Roberta Kennedyja ml. i nekoliko dobitnika Nobelove nagrade".

Jugoslavija se spominje i u svjedočenju Virginije Roberts, koja sada ima muževo prezime Giuffre, koju je Ron Eppinger doslovno kao 13-godišnjakinju beskućnicu, djevojku pobjeglu od kuće, limuzinom pokupio na plaži u Miami Beachu 1997. te je pretvorio u svoju, a kasnije i Epsteinovu igračku za seks, koju su dijelili i drugi.

"Odmah se predstavio kao Ron Eppinger, poslovni čovjek i vlasnik uspješne agencije za modele pod nazivom 'Savršena desetka' (aluzija na savršeno lijepu ženu, op. a.). Ljepotica pored njega bila je Yana, navodni model iz Češke, koja je zbog šminke izgledala kao da bi mogla biti u ranim dvadesetima, ali zapravo je bila tinejdžerica. Ono što mi nije rekao jest da je njegova agencija za modele samo paravan za tajnu trgovinu. Vodio je posao krijumčarenja ilegalnih imigranata, maloljetnica, za seksualno iskorištavanje. Dostupne su bile samo probranoj klijenteli koja je plaćala više od tisuću dolara po satu", rekla je.

Sumnjive smrti

Djevojke su bile iz istočne Europe, najviše Češke, ali spominje i Jugoslaviju. Nakon što je jedno vrijeme bila Ronova igračka, on je završila kod Epsteina, kao i druge djevojke. Nju se povezuje s princom Andrewom, a Epstein je, kaže, izgubio interes za nju 2003., kad mu je postala prestara.

Sudbinu Rona Eppingera opisala je ovako: "Ron doznao za uhićenje svojeg kompanjona Charlieja te odmah napustio SAD kako bi izbjegao uhićenje, ali i to da se otkrije tko mu je bila klijentela. No kad mu je FBI ušao u trag, uhićen je u Jugoslaviji i izručen u Miamiju, gdje mu je suđeno i konačno je proglašen krivim za pedofiliju, podvođenje i vođenje ilegalnih tvrtki. Tako mi je rekao detektiv FBI-a".

Službeni podaci pak kažu da je Eppingera izručila Njemačka i da je 2001. osuđen na samo 21 mjesec zatvora za vođenje lanca prostitucije. U zatvoru je ubrzo nakon početka odsluženja kazne umro. Baš kao i Epstein.

