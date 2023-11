U paklu prostitucije: 'Nije prihvatljivo da muškarci kupuju žene'

Njemački kancelar Olaf Scholz rekao je da bi volio vidjeti daljnja zakonska ograničenja u vezi sa seksualnim radom u Njemačkoj, dodajući da prodaja seksualnih usluga "nije prihvatljiva" i da ne treba biti nešto "normalno".

"Mislim da nije prihvatljivo da muškarci kupuju žene", rekao je Scholz u njemačkom parlamentu Bundestagu. "To je nešto što me je oduvijek moralno uzrujavalo", dodao je Scholz. "Smatram da trebamo pogledati zakon i vidjeti kako se to najbolje može suzbiti", dodao je njemački kancelar tijekom aktualnog sata na kojem je odgovarao na pitanja parlamentaraca, piše Deutsche Welle.

Demokršćani iz stranaka CDU/CSU, najveće oporbene parlamentarne skupine u Bundestagu, podnijeli su zahtjev za zabranu kupovine seksualnih usluga po tzv. „nordijskom modelu". Prema tom prijedlogu, svodnici i mušterije trebali bi biti kažnjavani, a bordeli zabranjeni. Istovremeno, prostitutke bi se morale zaštititi, kako bi im se omogućio lakši izlazak iz tog miljea. Demokršćani su se pozvali i na slične propise u Švedskoj, Norveškoj, Islandu, Kanadi, Francuskoj, Irskoj i Izraelu.

"Njemačka se na žalost pretvorila u centar seksualnog izrabljivanja i zloupotrebe", izjavila je potpredsjednica Kluba zastupnika CDU/CSU Dorothee Bär, nadležna za obitelj i kulturu. Ona je istaknula da se 25.000 žena u Njemačkoj bavi prostitucijom i željela je čuti od njemačkog kancelara bi li podržao prijedlog demokršćana o zabrani prodaje seksualnih usluga.

Scholz nije direktno odgovorio na taj zahtjev, ali je rekao da je prostitucija često povezana sa zlostavljanjem, nasiljem i kriminalnim strukturama i dodao da bi pozdravio diskusiju o tome kako se boriti protiv takvih pojava.

Europski parlament se također izjasnio za zabranu seksualnog rada po uzoru na takozvani „nordijski model".

Prošli tjedan je njemačka ministrica za obitelj Lisa Paus iz stranke Zelenih rekla da savezna vlada ne planira nikakve izmjene njemačkog Zakona o zaštiti prostitutki. Ona je dodala da je zakon iz 2017. godine, koji je stupio na snagu sa ciljem jačanja pravnog položaja seksualnih radnica, na evaluaciji do 2025. godine.

Seksualni rad je oduvijek bio legalan u Saveznoj Republici Njemačkoj, ali se njegovo promicanje smatralo "nemoralnim" i bilo je kazneno djelo do 2002. godine. U DDR-u (bivša Istočna Njemačka) seksualni rad je bio ilegalan i službeno nije postojao.

Njemačko krovno udruženje „Seksualne usluge" prošle godine u rujnu se izjasnilo protiv tzv. nordijskog modela i poručilo da se rasprava kreće „na štetu tolerantnog društva i prava pojedinaca" i bez uključivanja seksualnih radnica i radnika u nju.