'Mise ograničene na samo 25 osoba ne mogu zadovoljiti potrebe, moramo biti strpljivi'

Dubrovački biskup Mate Uzinić uputio je otvoreno pismo svećenicima i vjernicima, a u njemu se osvrnuo i na nove mjere za suzbijanje koronavirusa koje je odredio Nacionalni stožer civilne zaštite.

Njegovo pismo prenosimo u cijelosti:

- Novim uputama Stožera za civilnu zaštitu RH objavljenim 27. studenoga 2020. pozvani smo na dodatna ograničenja svog društvenog i vjerskog života. To se, kad smo mi vjernici u pitanju, osobito odnosi na činjenicu da na misnim slavljima može sudjelovati maksimalno 25 osoba i na zabranu zborskog pjevanja.

Ne iznenađuju nas ove nove epidemiološke mjere jer su slične ili još strože mjere već uvedene i u drugim zemljama Europske unije. Da će se ovo morati dogoditi govorio nam je i sve veći broj oboljelih, hospitaliziranih i umrlih sugrađana. Svi već poznajemo nekog bliskog tko je obolio od COVIDA-19, a među njima je i sve više onih koji su preminuli. Svima vama, a osobito onima koji se bore s bolešću ili gubitkom bližnjih izražavam svoju blizinu i kršćansko suosjećanje.

U evanđelju pronalazimo utjehu koja nam otkriva Kristovu blizinu u bolesti i patnji, ali i svjetlo koje pokazuje da je dobro jače od zla i da je život jači od smrti. Upravo zbog toga smo u trenutcima kušnje i izazova još više pozvani živjeti prema vrijednostima evanđelja, Bogu se utjecati u molitvi, njega ljubiti i služiti mu, boreći se ne za sebe nego za dobro drugoga, stavljajući na prvo mjesto služenje i ljubav prema bližnjima.

Neka nam ovo bude nadahnuće i u ovim trenucima u kojima se od nas traži da pokažemo svoju kršćansku ljubav i poniznost poštivajući epidemiološke mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraze. Svjestan sam i sam da su te mjere ponekad nejasne, nedorečene ili nerazumljive. Ali, unatoč tome molim vas kao vaš pastir koji još uvijek ima odgovornost za ovu mjesnu Crkvu da zbog općeg dobra koje od nas u ovom trenutku traži određenu žrtvu, uložite maksimalan trud u poštivanju propisanih mjera i preporuka.

Osobito nas pogađaju ograničenja koja se odnose na euharistiju koja je vrhunac i izvor kršćanskog života. Misna slavlja koja su ograničena na samo 25 osoba ne mogu zadovoljiti potrebe onih koji na njima žele osobno sudjelovati. Mnogima će ta mogućnost biti uskraćena. Nije moguće ništa učiniti da to ne bude tako. Rješenje nije ni u umnažanju svetih misa jer su mnogi naši svećenici i onako već opterećeni velikim brojem misa. Zato svi moramo biti strpljivi. I ponizni.

Ovo se ponajprije odnosi na vas, dragi vjernici, kojima će biti uskraćeno jedno važno pravo, ali i dužnost za vaš kršćanski život. To je tim teže što se to događa u ovom vremenu došašća koje je, zbog naših narodnih običaja, lijepih adventskih pjesama i osobito vrlo posjećenih misa zornica kojima se pripravljamo za Božić, vrijeme posebne radosti. Nećete moći svi sudjelovati na misama u vašim crkvama, ali možete ponovo oživjeti Crkvu u vašim obiteljima obiteljskom molitvom kojom ostajete duhovno povezani i s Bogom i s Crkvom. U tome vam može biti od pomoći i izravni prijenos misnih slavlja preko radija, televizije ili na druge načine.

Svjestan sam da je za vas vjernike to velika žrtva. Neka ta žrtva bude naš adventski dar našem društvu, osobito najslabijima među nama čiji život ovisi o našoj odgovornosti i funkcioniranju zdravstvenog sustava. U toj žrtvi, koja pravu vrijednost dobiva kad je pretvorena u dar, možemo biti u duhu blizu tolikim kršćanima kojima je zbog različitih razloga mogućnost sudjelovanja na misi trajno uskraćena. Neka nam ova trenutna žrtva bude poticaj na još veću ljubav i čeznuće za euharistijskim Isusom.

Podsjećam vas da ste zbog ovih okolnosti oslobođeni od obveze osobnog fizičkog sudjelovanja na nedjeljnoj svetoj misi, ali i potičem sve one koji se nisu uspjeli ubrojiti među onih 25 da to s ljubavlju prihvate i sa zahvalnošću pretvore u euharistiju na drugačiji način.

Ovo, dakako, ima posljedica i za nas svećenike i naš način pastoralnog djelovanja u ovom vremenu u kojemu će zbog ograničenja euharistija biti uskraćena mnogim našim vjernicima.

Draga braćo svećenici, mi smo privilegirani jer svakoga dana možemo slaviti euharistiju. Činimo to imajući pred očima i u svojim molitvama sve one kojima će sljedećih tjedana biti uskraćena ta milost. Neka u našim mislima i molitvama budu osobito svi bolesni, zdravstveni djelatnici koji o njima brinu i koji su na kraju svojih snaga te svi oni koji u ovom vremenu imaju posebnu društvenu odgovornost i svojim radom doprinose funkcioniraju našeg društva.

Potrebno je da u ovom vremenu budemo posebno osjetljivi za potrebe vjernika koji su povjereni našoj pastirskoj brizi, ali i svih drugih ljudi koji nas trebaju. Pokažimo im blizinu putem poruka i telefonskih poziva. Posjetimo one koji nas zovu, podijelimo sakramente onima koji to traže, naravno držeći se svih potrebnih epidemioloških mjera, a ako je potrebno i osiguravši posebna zaštitna odjela. U duhu ove potrebe da budemo blizu svojim vjernicima i da im budemo potpora i ohrabrenje nećemo mijenjati našu raniju odluku o blagoslovu obitelji dok god nam to ne zabrane epidemiološke mjere.

Draga braćo svećenici, podsjećam vas da je prije svega na vama odgovornost i da vi morate naći način da se poštuje ograničenje da na misama može sudjelovati najviše 25 osoba. Ako se zbog bilo kojeg razloga nije moguće držati toga ograničenja, dužni ste otkazati misno slavlje.

Podsjećam da je misno slavlje, ali i sve druge pastoralne aktivnosti, potrebno otkazati i u svim onim situacijama u kojima postoji bilo kakva sumnja da ste osobno zaraženi ili ste bili u bliskom kontaktu sa zaraženom osobom.

Da biste osigurali poštivanje propisanih mjera molim vas da angažirate jednog ili više redara koji će vam pomoći oko držanja propisanih mjera: dezinficiranja ruku vjernika na ulazu, nošenja zaštitnih maski, držanja razmaka među vjernicima od 2 metra, kao i oko prozračivanja i dezinfekcije crkve i koji će, nakon što se okupi 25 vjernika, druge vjernike zamoliti da dođu na drugu svetu misu, ako je ima, ili da na misu dođu neki drugi dan. Ako je prikladno i izvedivo neka se vjernici unaprijed zapišu na koju misu će doći. Bilo bi dobro da iz pojedine obitelji na misi, naravno ako je to moguće, sudjeluje samo jedan član obitelji, koji tako postaje veza između župne crkvene zajednice i obiteljske crkvene zajednice.

Da bismo omogućili što većem broju vjernika da mogu sudjelovati na nedjeljnoj misi, odlučujem da sve mise koje ćemo slaviti subotom popodne trebaju biti s nedjeljnim misnim obrascima, čitanjima i propovijedi. Na svetim misama ne mogu pjevati zborovi, ali da bi one ipak bile svečane, što nam je osobito važno u adventskom vremenu, predlažem da pjevanje i sviranje predvoditi zborovođa ili neka druga vična osoba.

Vrijeme došašća je i vrijeme za redovitu osobnu ispovijed. U ovim uvjetima nam neće biti moguće organizirati pokornička slavlja i organizirane ispovijedi po župama, kako to inače običavamo. Pokušajmo stoga svakoga dana barem pola sata prije svete mise, a ako je potrebno i više, vjernicima biti na raspolaganju za osobnu ispovijed, koju također trebamo imati u skladu s epidemiološkim mjerama.

Draga braćo i sestre, došašće ili advent je vrijeme liturgijske godine obilježeno strpljivom nadom u iščekivanju Gospodinova dolaska. Sa željom da nam i ovogodišnje došašće bude obilježeno tom strpljivom nadom u čekaju Gospodina koji nam dolazi na različite načine, ja vjerujem da je jedan od njih uobličen i u ova ograničenja koja nisu sebi svrha nego su zbog zaštite drugih, svima vam želim blagoslovljeno došašće i na sve zazivam Božji blagoslov i nebeski zagovor Blažene Djevice Marije, žene došašća, kao i naših svetih zaštitnika, sv. Vlaha i bl. Marije Propetog Petković - stoji u pismu biskupa Uzinića.