Mirsadi se ispunila želja: Cijeli dan smo na moru, ali nedostaje mi tata...

Priča o djevojci Mirsadi iz Kozarske Dubice u BiH dirnula je javnost. Njen je otac imao tri operacije srca pa se ne smije izlagati naporima. Budući da ne može raditi na poljoprivredi tu je uskočila Mirsada koja sama vozi traktor, ore, sije i brine se za svu stoku. No, imala je jednu veliku želju koja joj se ispunila - otići na more.

- Ajoj, ono, wow! - opisala je svoj prvi susret s morem Mirsada Hadžić koja je u nedjelju stigla u Makarsku s majkom Hamidom i godinu dana mlađom sestrom Dženetom, piše 24 sata.

- Nisam se nadala da će moja priča pokrenuti takvu lavinu, mislila sam da će ljudi samo odmahnuti rukom. Na more smo krenule oko 2.30 sati, a stigli smo sedam sati kasnije. Pamtim onaj prvi pogled na more, na to beskonačno plavetnilo koje se pojavilo na obzoru dok smo se spuštali prema Makarskoj. Došli smo u apartman i odmah otišli na plažu. Cijeli dan smo bili, i u nedjelju i ponedjeljak. Izgorjela sam na suncu pa sad idemo samo poslijepodne, kad sunce malo padne - priča Mirsada dodajući kako je ljudi prepoznaju na plaži.

Kaže da joj mnogi prilaze, daju joj ruku, ili je zagrle. No, ovoj dragoj djevojci ipak nešto nedostaje - težak posao na koji je toliko navikla i naravno, tata Mirsad uz kojeg je jako vezana, a koji zbog bolesti srca nije mogao s njima na put.

- Inače sam naviknula ustajati se u šest i namiriti krave, konje, kokoši, a sada ujutro mir, tišina, nema mukanja ni kokodakanja. Neobično mi je to - kaže Mirsada.

Obitelji Hadžić ovo ljetovanje platio je Zoran Sinkić, vlasnik lokala Stari fijaker iz njihova mjesta, koji je financirao i put i dao im džeparac, no vlasnika apartmana Zdenka Rosu također se dojmila priča pa ih je pozvao da dođu opet u rujnu.