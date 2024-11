Milanoviću potpora pala za gotovo sedam posto, no i dalje uvjerljivo vodi

Da su se u listopadu održali parlamentarni izbori u Hrvatskoj kao jednoj izbornoj jedinici, HDZ bi s 30,01 posto glasova ispitanika i dalje bio vodeća stranka, pokazalo je mjesečno istraživanje CroElecto za Večernji list. Taj postotak potvrđuje stabilan položaj HDZ-a posljednjih mjeseci. U rujnu je, primjerice, bio na 30,12 posto. SDP iz mjeseca u mjesec podiže svoj rejting u promilima, pa je tako s prošlomjesečnih 20,9 stigao do 21,01 posto.

Nakon što je prošli mjesec zabilježio rast, Možemo je u listopadu pao s na 6,96 posto potpore. I Most je iznad praga od pet posto, sa 6,14 posto potpore. Ispod tog praga su Domovinski pokret s 3,27 posto i DOMiNO s 2,59 posto. Slijedi HSU koji je s 2,32 posto prestigao Centar koji je na 1,77 posto. IDS je na 1,64 posto, Hrvatski suverenisti na 1,50, a Radnička fronta na 1,09 posto.

– Prema ovom, ali i svim ostalim istraživanjima koja se objavljuju, jasno je da je HDZ stabilan na 30 posto i da je trend promjene vodstva SDP-a također pozitivan. Hoće li SDP zabilježiti znatniji daljnji rast, ovisi ponajprije o tome kako će se politički pozicionirati novi predsjednik stranke. Možemo je stabilan u svom biračkom tijelu, stranka čvrsto drži poziciju treće političke opcije, ali daleko od toga da bi preuzela dominantnu poziciju kod lijevih birača. Zagreb je mjesto na kojem testiraju svoje kompetencije, no za sada ne uspijevaju dići svoj rejting. Most je, nakon odlaska bračnog para Raspudić, izgubio nekoliko postotnih poena i sada su se stabilizirali na oko šest posto. Ono što je zanimljivo u istraživanju jest to da je DOMiNO došao na 2,59 posto u vrlo kratkom roku nakon raskola u Domovinskom pokretu. Stoga se može očekivati da će DP postati regionalna stranka istočne Slavonije, ali i da će gubiti svoju vidljivost unutar vladajuće koalicije. Uzimajući u obzir rejtinge stranaka, jasno je da se nijedna stranka centra nije uspjela nametnuti kod birača – kaže za Večernji list politička analitičarka Ankica Mamić.

Istraživanje je provela agencija 2X1 komunikacije od 14. do 28. listopada na reprezentativnom uzorku od 1041 ispitanika. Kad je riječ o predsjedničkim izborima, Zorana Milanovića u listopadu bi biralo 35,76 posto ispitanika (u rujnu 42,54 posto), no ostaje uvjerljivo prvi unatoč padu od gotovo sedam posto. Dragana Primorca biralo bi 23,21 posto (u rujnu 25,44), što znači da Primorac još uvijek ne može računati na glasove svih onih koji bi birali HDZ u istom istraživanju. Marija Selak-Raspudić treća je s 10,29 posto potpore (u rujnu 12,06), a četvrta je Ivana Kekin sa 7,15 posto (u rujnu 6,8). Miro Bulj osvojio bi 2,89 posto glasova, Branka Lozo 3,01, a Tomislav Jonjić 2,76 posto. Mislav Kolakušić je na 1,88 posto.

– Zoran Milanović je favorit i to je jasno od početka. Dragan Primorac, prema svemu što vidimo, nije se pokazao kao dobar kandidat HDZ-a i njegov je rejting niži od stranke koja ga je podržala kao svog kandidata. Vidjet ćemo hoće li daljnja kampanja, u kojoj mu je logistička potpora HDZ-a jedini “forte”, uspjeti popraviti trenutačni rejting. Ipak, za sada mu javni nastupi i afere koje se izvlače zasigurno ne idu u prilog. Milanović još nije započeo svoju kampanju, a po svemu što pratimo, nema razloga žuriti. M. Selak Raspudić, prema svim istraživanjima, treći je izbor birača i može pridobiti dio HDZ-ovih glasova, a kampanja će pokazati hoće li moći napraviti tu razliku. I. Kekin, kao šefica nove ljevice, ima bolji rejting od Možemo i ušla je u kampanju da bi podigla vidljivost svojoj opciji – zaključuje A. Mamić.

