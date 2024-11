Ankica Mamić: HDZ-u je u interesu da Primorac što manje nastupa

1. Predsjednička kampanja još uvijek se nije zahuktala, između predsjedničkih kandidata i kandidatkinja nema jačih verbalnih sukoba i obračuna, sve se i dalje svodi tek na međusobne iskrice. Zašto je sve tako mlako i bljedunjavo?

Nekoliko je razloga tome i razlozi su za svakog aspiranta drukčiji. Predsjednik Zoran Milanović je favorit, ima siguran ulazak u drugi krug i nema nekog posebnog razloga forsirati kampanju. On koristi protokolarne događaje da bi slao svoje poruke, što je legitimno. Milanović se vidljivo obraća samo premijeru. I kada kaže nešto o Draganu Primorcu, kada mu nešto i predbacuje, uvijek naglašava "Plenkovićev Primorac", koristeći pritom i neka pogrdna imena. Tako Milanović pozicionira kampanju kao izbor između njega i Andreja Plenkovića, što je dobra strategija u smislu onoga da nije dobro sva jaja stavljati u istu košaru. I na tome će Milanović dobiti glasove jer iako ima i onih koji nisu sretni s Milanovićem kao predsjednikom, oni ipak ne žele da svu vlast imaju HDZ i Plenković. Primorac može računati na podršku HDZ-a, ali njegovi su istupi jako loši, nema tjedna da mu se ne otvori neka afera. HDZ-u je u interesu da Primorac što manje nastupa zato što mu svaki nastup ispadne gaf, a svaki tekst o njemu završi aferom. Marija Selak Raspudić sad je krenula u kampanju, njezin je interes svima se pokazati. Ona nema stranku, nema veliku ni logističku ni financijsku podršku pa mora ići od čovjeka do čovjeka i tako za sebe tražiti šansu. Ivana Kekin u kampanju i nije ušla da bi postala predsjednica, nego da uoči lokalnih izbora digne vidljivost stranke Možemo!. Ona tako i vodi kampanju, ima veliku vidljivost na društvenim mrežama, gdje je jako aktivna.

2. Je li rezultat prvog kruga izbora već riješen i zna se tko će u drugi krug ili ono jedno izazivačko mjesto u drugom krugu ipak postaje sve neizvjesnije?

Izgleda da je sve riješeno, tako to izgleda na prvu. Primorac je drugi, a Selak Raspudić treća. I ona je jedina koja može preskočiti Primorca i ući u drugi krug. Još je dugo do izbora, svašta se može dogoditi. Nikada ne treba isključiti mogućnost da se dogodi iznenađenje zato što puno HDZ-ovih birača nije zadovoljno Primorcem kao HDZ-ovim kandidatom.

3. A bi li se taj dojam kao da se za predsjednika zapravo natječu Milanović i Plenković mogao zadržati sve do kraja?

Bit će zanimljivo vidjeti hoće li taj narativ opstati do kraja, no podržavaju ga i Milanović i HDZ, a Milanoviću on sad puno više koristi.