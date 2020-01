Milanoviću nude vilu Prekrižje, no ostaje na Ibleru do inauguracije

Novoizabrani predsjednik države Zoran Milanović i predsjednica u odlasku Kolinda Grabar-Kitarović sastali su se u srijedu poslijepodne na Pantovčaku. Sastanak je potvrdio i na svom Facebooku sam Milanović.

– Sastao sam se danas s predsjednicom Republike Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović u Uredu PRH, gdje smo održali radni sastanak na kojemu smo razgovarali o tranziciji predsjedničke dužnosti – napisao je.

Nude mu vilu

Kako neslužbeno doznajemo, sastanku je prethodio kolegij Ureda predsjednice na Pantovčaku na kojemu je dogovoreno da se sve vezano za primopredaju vlasti provede maksimalno dostojanstveno, odnosno da se Milanovićevu timu koji će sudjelovati u tranziciji vlasti izađe maksimalno u susret.

Na sastanku je dogovoreno i da se Milanoviću ponudi na korištenje vila Prekrižje u sastavu predsjedničkog kompleksa na Pantovčaku koju novoizabrani predsjednik i njegov tim mogu koristiti do inauguracije koja se mora dogoditi do 19. veljače kada Kolindi Grabar-Kitarović i službeno istječe predsjednički mandat.

Izvori bliski predsjednici u odlasku kažu kako Milanović vilu može početi koristiti odmah te podsjećaju na to da je bivši predsjednik Josipović takvu pogodnost svojoj nasljednici dao tek 9. veljače, odnosno deset dana prije stupanja na dužnost, a da su do tada Grabar-Kitarović i njezin tim bili smješteni u hotelu Sheraton. Međutim, Milanović i njegov tim do inauguracije se ipak neće seliti nikamo s Iblerova trga.

Predsjednica u odlasku još je u izbornoj noći kazala kako se nada da će se brzo sastati s Milanovićem te da će novog predsjednika uputiti u sve što je radila za vrijeme mandata.

Podsjetimo, Grabar-Kitarović još je tada izrazila spremnost da surađuje u prijenosu vlasti. I dok su prvi koraci za primopredaju vlasti već započeli, križaljka tko će s Milanovićem na Pantovčak tek se slaže.

Izvori bliski novom predsjedniku kažu kako Orsat Miljenić, bivši SDP-ov ministar i Milanovićev šef izbornog stožera, još nije pristao na ponudu da mu bude i predstojnik ureda na Pantovčaku, ali da je blizu toga.

Isti izvori kažu da će Milanovićev glasnogovornik biti Nikola Jelić, bivši novinar koji mu je glasnogovornik bio i u Vladi i u kampanji. Tko će biti savjetnici Zorana Milanovića, odnosno s kime će kompletirati svoj tim na Pantovčaku, pitanje je koje će konačni odgovor dobiti tek u idućim tjednima.

Izvori bliski Milanoviću kažu da novoizabrani predsjednik razgovore s potencijalnim kandidatima obavlja i obavljat će i ih dalje. To neće biti stranački ljudi iako i takvih apetita ima. I to ne samo unutar SDP-a, stranke koju je Milanović vodio devet godina i koja ga je i kandidirala za predsjednika, nego i iz redova stranaka koje su Milanoviću dale potporu u kandidaturi, a bilo ih je čak 12.

Ime koje bi Milanović rado uvrstio na popis savjetnika i to za nacionalnu sigurnost je i ono Dragana Lozančića. Potvrdio je to praktički i sam novi predsjednik kada je u utorak novinarima poručio da je poznato njegovo mišljenje o Lozančiću.

Međutim, Milanović je tada isto tako kazao i da je Lozančić aktivan u nekim međunarodnim institutima kao instruktor u regiji, ima dvije karijere te je tako upitno isplati li se njemu biti njegov savjetnik. Taktiku koga će Milanović birati za svoje savjetnike možda je najbolje tražiti u njegovoj izjavi da savjetnici nisu ministri, a što u prijevodu može značiti da će tražiti ljude koji su spremni na to da neće biti u prvom planu.

– Milanović neke razgovore već vodi i jasno je u kojem smjeru ide. On želi savjetnike koji su stručni u svojim područjima i koji imaju javnu prepoznatljivost i ugled u društvu, koji su i međunarodno prepoznati. No ne želi one koji su konstantno prisutni u medijima, nego ljude s uglednim karijerama– kaže naš izvor blizak Milanoviću.

Naš drugi izvor kaže da je isto tako sigurno da Milanovićev savjetnički tim neće biti megalomanski. Vrlo je vjerojatno, kaže izvor, da će imati savjetnike za ona područja za koja su mu oni doista potrebni kao što su vanjska politika, obrana, nacionalna sigurnost, društvene djelatnosti te gospodarstvo.

Tvrda kohabitacija

– Milanović će posve sigurno u svom mandatu razmišljati strateški, a neće se baviti operativnom politikom. Sigurnosna pitanja tu su među prioritetnima, posebice suradnja s NATO-om do koje Milanović dosta drži kao uostalom i do suradnje sa SAD-om. Ne treba zaboraviti da je upravo Milanović još 1996. godine bio u Bruxellesu kao prvi hrvatski diplomat u NATO-u – kaže naš izvor blizak Milanoviću dodavši kako sumnja da će Milanović donositi ikakve eksplozivne odluke. Mnogo će toga, ističe, ovisiti i o političkoj situaciji u zemlji koja nije jednostavna. Posebno, nastavlja, kada se vidi što se sve događa u vladajućem HDZ-u.

U tom svjetlu treba, kaže, promatrati i izjavu premijera Andreja Plenkovića da će Milanović brzo saznati što je to “tvrda kohabitacija”.

– Plenković će pogriješiti ako nastavi u istom tonu i pokvari odnose s Milanovićem. Počeo je žestoko još u kampanji govoreći za Milanovića da laže. Sve su to neugodne izjave koje Milanović nije posebno nikad komentirao, ali ako se nastave neće ih dugo tolerirati. Plenković se mora pokazati kakav jest, a ne glumiti pred svojima– kaže naš sugovornik.

