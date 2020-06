Milanović žestoko napao Orbana zbog Velike Mađarske: 'Znamo tko je on i što zagovara'

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović žestoko je u srijedu napao mađarskog premijera rekavši da Viktoru Orbanu ne treba vjerovati kada tvrdi da nema pretenzija prema dijelovima Hrvatske.

Do napetosti između dviju zemalja došlo je nakon što je Orban u subotu u mjestu Satoraljaujhelyju otkrio spomenik "Mađarske kalvarije“ u povodu 100. godišnjice potpisivanja sporazuma u Trianonu kojim je mađarska izgubila dvije trećine teritorija.

Velika Mađarska na spomeniku obuhvaća dijelove današnje Hrvatske, Srbije, Slovenije, Slovačke, Austrije, Rumunjske i Ukrajine, s navedenih 12,5 tisuća gradova, sela i općina koje su do 1920. bile dio mađarskog dijela Austro-Ugarske, iako u velikom dijelu nisu nikad imali mađarsko stanovništvo.

Hrvatska je zbog toga izrazila prosvjed Budimpešti, no premijer Andrej Plenković kasnije je rekao da ga je Orban u telefonskom razgovoru uvjerio kako nema nikakvih pretenzija prema hrvatskom teritoriju.

"I mene je kao Plenkovića uvjeravao da je sve u redu, ali ako te jednom prevari - on je kriv, a ako te prevari drugi put - ti si budala", izjavio je Milanović novinarima.

"Znamo tko je Orban i što zagovara, to nije ništa dobro", dodao je. "Srećom to nije velika i moćna država, koja je doduše bila na našoj strani, ali to je bilo jako davno i to se više ne računa".

Orban je nakon preuzimanja vlasti 2010. pokrenuo nametljivu "nacionalnu politiku" kojoj je cilj jedinstvo Mađara nakon onoga što on smatra "komadanjem" zemlje.

Njegova sklonost Velikoj Mađarskoj došla je do izražaja i kada je objavio kartu koja uključuje dijelove Hrvatske, posljednji put u svibnju uoči ispita maturanata iz povijesti.

Milanović smatra da iz Budimpešte stalno stižu "žalopojke i kuknjave" da je Mađarska zakinuta Trianonskim ugovorom i da je to tragedija mađarskog naroda i države.

"Ako bi netko trebao kukati jer je nakon izgubljenog rata ostao stješnjen na malom prostoru to su Nijemci, njih stvarno ima jako puno na malom prostoru. Ali ne čujete to iz Njemačke. To čujete od ove posluge koja sanjari o mađarskoj Rijeci, Transilvaniji", rekao je Milanović.

"Ima i u Hrvatskoj ljudi koji misle da Hrvatska treba biti do Drine. Samo neka misle. Ima i u Hrvatskoj ljudi koji misle da zato što je u Mađarskoj Horvat najčešće prezime da bi Budimpešta trebala biti hrvatski grad. Ali to je glupost", dodao je hrvatski predsjednik.

Nakon što je otkrivanje spomenika izazvalo oštre reakcije u Hrvatskoj, mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto je u ponedjeljak optužio hrvatski portal Index za krivi prijevod natpisa o Rijeci na spomeniku "Mađarske kalvarije", a zatim i još "neke hrvatske medije" za narušavanje odnosa s Mađarskom.

Szijjarto kaže da je prijevod "Rijeka, mađarsko more", koji je pripisao Indexu, lažan i tvrdi da na ploči stoje riječi uzrečice koja potječe od Lajosa Kossutha "Fiume - Mađari na more".

Njemu se u prozivkama u utorak pridružio državni tajnik u mađarskom ministarstvu vanjskih poslova Tamas Menczer koji je rekao da Mađarska očekuje više poštovanja hrvatskih političara koji zadnjih dana neutemeljeno kritiziraju premijera Viktora Orbana i šire lažne vijesti.

Nakon što se suverenistički premijer 2010. vratio na vlast, europske institucije i međunarodne udruge redovno kritiziraju Orbana zbog autoritarne vladavine i kršenja demokratskih standarda u zemlji.