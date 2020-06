'Hrvatski političari ne poštuju Mađarsku i šire laži'

Državni tajnik u mađarskom ministarstvu vanjskih poslova Tamas Menczer izjavio je u utorak da Mađarska očekuje više poštovanja hrvatskih političara koji zadnjih dana neutemeljeno kritiziraju premijera Viktora Orbana i šire lažne vijesti.

Tamas Menczer, državni tajnik za komunikaciju i međunarodni ugled Mađarske, tvrdi da je njegova zemlja uvelike doprinosi hrvatskom gospodarstvu jer je 644.000 Mađara prošle godine posjetilo Hrvatsku i ostvarilo 3,2 milijuna noćenja, prenosi agencija MTI.

Menczer ističe i da je mađarski MOL uključen u "najveće ulaganje u Hrvatskoj" i da mađarska elektroprivredna kompanija MVM "planira kupiti 6,75 milijardi kubnih metara plina s LNG terminala na Krku".

"S obzirom na to, očekujemo više poštovanja hrvatskih političara koji neutemeljeno kritiziraju i šire lažne vijesti o Mađarskoj", poručio je Menczer i dodao da takvo ponašanje "posebno začuđuje u vrijeme razgovora o otvaranju granica, što je iznimno važno uoči turističke sezone u Hrvatskoj".

Ovo je druga optužba službene Budimpešte u dva dana da se u Hrvatskoj šire lažne vijesti o Mađarskoj. Jučer je za to mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto optužio hrvatske medije, argumentirajući to tendencioznim i pogrešnim prijevodom izraza o navodnom mađarskom svojatanju Rijeke, a danas Menczer to proširio i na neke političare, iako nije naveo koje.

Mađarski premijer Viktor Orban u subotu je u mjestu Satoraljaujhelyju otkrio spomenik "Mađarske kalvarije“ u povodu 100. godišnjice potpisivanja sporazuma u Trianonu kojim je mađarska izgubila dvije trećine teritorija.

Velika Mađarska na spomeniku obuhvaća dijelove današnje Hrvatske, Srbije, Slovenije, Slovačke, Austrije, Rumunjske i Ukrajine, s navedenih 12,5 tisuća gradova, sela i općina koje su do 1920. bile dio mađarskog dijela Austro-Ugarske, iako u velikom dijelu nisu nikad imali mađarsko stanovništvo.

Hrvatska je zbog toga izrazila prosvjed mađarskom veleposlaniku u Zagrebu.

Orban je i ranije objavljivao kartu Velike Mađarske koja uključuje i dijelove Hrvatske, posljednji put u svibnju uoči ispita maturanata iz povijesti, na što je riječima da se radi o "provokaciji kroničnih kartomana" reagirao hrvatski predsjednik Zoran Milanović.

Spomenik "Mađarskoj kalvariji" i natpise na njemu jučer je komentirao predsjednik Sabora Gordan Jandroković. "Taj folklor u Mađarskoj se događa s vremena na vrijeme. On je nama neprihvatljiv. Tu vrstu poruke ne držimo doprinosom razvoju dobrosusjedskih odnosa. Kroz nekoliko kanala uputili smo poruku mađarskoj strani da takvu vrstu poruke prestanu koristiti" kazao je.

No hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman ne misli da Budimpešta svojata hrvatski teritorij.

"Tu postoji jedno sjećanje, jedna povijesna reminiscencija od prije stotinu godina", rekao je ministar novinarima u ponedjeljak.

"Nikad Mađari nisu tražili da im se nešto vrati, a u migrantskoj krizi su postavili žice tamo gdje su hrvatsko-mađarske granice, prema tome oni znaju gdje su granice“, dodao je nekadašnji hrvatski veleposlanik u Budimpešti.