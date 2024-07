Milanović zabranio vježbu HRM-a 'Harpun 24' kod Dubrovnika i naredio povlačenje brodova u Split

U dubrovačkoj luci Gruž dva dana uoči vježbe "Harpun 24" već su počeli stizati brodovi HRM-a, raketne topovnjače klase Helsinki "Vukovar" i "Dubrovnik" i desantni brodovi, no onda su naglo bili zaustavljeni. I to, kako se saznaje, usmenom zapovijedi predsjednika RH, odnosno u ovom slučaju Vrhovnog zapovjednika Zorana Milanovića. Neslužbeno, Milanović je nazvao načelnika Glavnog stožera generala Tihomira Kundida i onda mu zabranio održavanje ove pomorske vježbe!? Navodno je ton razgovora bio potpuno neprimjeren rangu govornika, a Milanović je Kundidu zaprijetio i trenutnom smjenom, odnosno umirovljenjem. Brodovi HRM-a morali su se vratiti u svoju bazu, ratnu luku Lora u Splitu.

U akvatoriju južno od Dubrovnika, u visini Župskog zaljeva i Kupara, gdje se nalaze vojni objekti i privezišta, trebala je u četvrtak, 1. kolovoza započeti trodnevna vježba HRM-a, uz sudjelovanje postrojbe ZSS, odnosno komandosa i jednog voda Kopnene vojske. Plan je bio prikazati združeno djelovanje kopnenih i pomorskih snaga Hrvatske vojske. Takav tip vježbe, inače se održava redovito, svake godine, obično u akvatoriju srednjeg Jadrana, oko Žirja. Vježba je originalno bila planirana u rujnu, ali je prebačena na početak kolovoza kako bi se održala uoči Oluje. Ovoga puta, mornarica je planirala održati je južnije, u akvatoriju oko Dubrovnika, gdje se brodovi HRM-a rijetko nađu i to uglavnom kada se slave neke obljetnice. I inače je rijetko vidjeti neki brod HRM-a južnije od Ploča i nitko ne zna zašto je tomu tako.

Večernji list je zatražio objašnjenje iz Ureda Predsjednika, koji bi objasnio nezdravu atmosferu i ovakav događaj, no nikakav odgovor još nije stigao.

U vojnim krugovima spominju se dva moguća razloga zašto je Milanović zapovjedio "povlačenje" brodova HRM-a. Bojazan da bi pokreti ratnih brodova HRM-a mogli uplašiti turiste i drugi razlog – da bi vježba u blizini granice s Crnom Gorom mogla uzbuditi vlasti u Podgorici! Prvi je razlog gotovo pa smiješan, jer Jadranom stalno plove i puno veći i snažniji brodovi drugih partnerskih ratnih mornarica, kao i brodovi država koje Hrvatskoj nisu partneri, naprotiv. Nadalje, u čemu je razlika održavati vježbu u kolovozu ili rujnu kako je prvobitno bilo planirano, jer turist ima mnogo i u rujnu. Osim toga, turisti kada vide da morem plove ratni brodovi, to kod njih ne izaziva više strah, nego naprotiv, stvara osjećaj sigurnosti. Vremena su se promijenila. Što se tiče nekakve bojazni da bi se u Crnoj Gori mogli uzbuditi zbog pojave raketnih topovnjača u relativnoj blizini morske granice između dviju država, što to znači, da HRM zbog toga ne bi smjela ploviti niti u visini Dubrovnika? Pa ona ima obvezu čuvanja i našeg morskog teritorija, svih 23000 četvornih kilometara u Jadranu.

Ovakva intervencija Zorana Milanovića ne događa se po prvi put. Sjetimo se da je i nakon pokaznog leta nad Zagrebom dvaju francuskih Rafalea, let kojega su kod kule Lotrščak promatrali francuski predsjednik Emmanuel Macron i hrvatski premijer Andrej Plenković, Milanović izdao zabranu da se vojnim zrakoplovima zabranjuje let nad svim gradovima u Hrvatskoj, "kako se ne bi "uznemiravali građani". Navodno je tada prijetio zapovjedniku HRZ-a, kao sada načelniku Glavnog stožera. Sada, čini se naš predsjednik brine o tome da se ne uznemiravaju turisti, pa zabranjuje plov ratnoj mornarici. Novi je to skandal koji dokazuje da Milanović na vrlo osebujan način shvaća svoju ulogu i u mirnodopskom vođenju hrvatskih Oružanih snaga.

