Milanović se založio da se Ljubo Ćesić Rojs skine s crne liste SAD-a

Predsjednik Zorana Milanović na nedavno je održanom sastanku s 11 umirovljenih generala, kao što je već poznato, podržao njihovu inicijativu o odlikovanju postrojbi HVO-a. No, javnosti je ostalo nepoznato da se pri kraju sastanka jedan od generala, a riječ je o Ljubi Ćesiću Rojsu, požalio na "svoj slučaj" koji datira još iz vremena najžešćih operacija Haaškog tribunala, kada se njegovo ime našlo na "crnoj listi" State Departmenta, što je posljedično podrazumijevalo blokadu generalove imovine i svih tekućih računa te zabranu putovanja u SAD te Kanadu i Australiju.

Riječ o neriješenom slučaju iz područja Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog ministarstva financija, koji datira otprije 15-ak godina, kada se na listi našao skupa s generalima Antom Gotovinom i Rahimom Ademijem, čija su imena nakon pravomoćnih oslobađajućih presuda u Haagu s nje skinuta, ali ne i Rojsovo, zbog čega je posljednjih godina kucao na vrata mnogih hrvatskih i američkih institucija, bez ikakva uspjeha.

Potvrda iz veleposlanstva

Stoga ga je nemalo iznenadilo kada je proteklih dana dobio potvrdu iz američkog veleposlanstva u Zagrebu da se konačno postupa u vezi s njegovim slučajem, a nakon što se, kako potvrđuje i izvor s Pantovčaka, predsjednik Zoran Milanović ondje osobno založio za Rojsa.

- Ne znam kako sam se uopće našao na toj listi jer nisam bio u Haagu ni optuženik ni osuđenik, čak ni kao svjedok, pa vjerujem da su mi tu listu podmetnule tajne službe. Kada je general Gotovina oslobođen, za njega je u ambasadu pisala Vesna Pusić i to je riješeno, a za mene nitko nije pisao pa sam uz pomoć svoje kćeri poslao hrpu dopisa na engleskom za sebe i Ademija, ali to se za mene zakompliciralo jer sam rođen u BiH. I tako sam još od 2003. godine ostao na listi skupa s najvećim svjetskim teroristima, s Osamom bin Ladenom, Sadamom Huseinom, Gadafijem, Miloševićem. Svi su pod zemljom, jedino sam ja ostao na crnoj listi - kaže Ljubo Ćesić Rojs dodajući kako "njegova golgota" traje od 2004. godine, ali njegova vlada HDZ-a, "za koju uvijek glasa", okretala je glavu od njega iako je pomoć tražio i od Tima Oreškovića, poslije i od Andreja Plenkovića, ali bezuspješno.

Rojs: Ugodno sam iznenađen

- Mnogi su mi ministri i veleposlanici, uključujući bivšu predsjednicu, obećavali da će se založiti da me se skine s te liste, ali to nikada nitko prije Milanovića nije učinio. Najviše me boli za Kolindu jer me uvjeravala da će moje dokumente predati predsjedniku Trumpu što se, naravno, nikada nije dogodilo. Nitko za mene ništa nije napravio, nitko list papira nije poslao u američku ambasadu ni u SAD, sve do Milanovića, kojemu sam na sastanku u oči rekao: "Predsjedniče, od 11 ovdje prisutnih generala, nas 10 je glasalo za Kolindu." Svaka mu čast, ja sam njega prije i napadao jer sam druga politička opcija, ali on je u roku od dva dana kontaktirao s ambasadom - kaže Rojs te dodaje da će američko veleposlanstvo sada učiniti ključne korake prema američkom ministarstvu financija te da se njegovoj agoniji nazire kraj.

Na pitanje od čega živi s obzirom na blokirane račune, rekao je da samo svojoj djeci može zahvaliti da ima što jesti.

- I zato bih izrazio veliku zahvalnost Milanoviću. Iako ovih dana obilježavamo 25. obljetnicu Oluje, tema na sastanku nisam bio ja, samo sam se požalio onako usput i rekao: "Ja kruha nemam." I zato sam ugodno iznenađen da je reagirao u tako kratkom roku. To više što su to mnogi obećavali učiniti, a nikada nisu - zaključio je Ljubo Ćesić Rojs.