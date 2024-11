Milanović se prisjetio: 'Nakon nekog vremena shvatio sam kakvu sam glupost izvalio...'

Međunarodni sajam knjiga Interliber, na kojem će uz brojna događanja svoja izdanja na 13 tisuća četvornih metara ponuditi više od 300 izlagača iz Hrvatske i inozemstva, otvoren je u utorak na Zagrebačkom velesajmu. Otvarajući ovogodišnje, 46. izdanje Interlibera, kojemu je ove godine zemlja u fokusu Mađarska, hrvatski predsjednik Zoran Milanović podsjetio je na višestoljetne hrvatsko-mađarske odnose i unatoč jezičnoj raznolikosti međusobno kulturno prožimanje. Naglasio je kako mu se posebno sviđa "zdrav mađarski skepticizam" te dodao kako današnja Europa počiva na međusobnim različitostima.

"Tko čita, on će svoj put već naći. Nikoga se nikada nije moglo natjerati da čita. To je poriv koji imaš ili ga nemaš", poručio je Milanović pa se prisjetio i događaja iz svoje prošlosti. "Moj prvi dolazak ovdje '86. godine jedna je anegdota vremena. Obratio sam se jednom čovjeku koji je ondje stajao, u nadi da je baš u tom paviljonu Interliber, i pitao ga je li tu negdje Informbiro - potpuno nesvjestan što sam rekao, a čovjek me pogledao i rekao - čujte, on je bio u Bukureštu, ali je ukinut '56. godine nakon Staljinove smrti. Nakon nekog vremena shvatio sam kakvu sam glupost izvalio. Srećom, nisam banuo u Bukurešt, došao sam ovamo i radio ipak na Interliberu", prisjetio se Milanović, prenosi Dnevnik.hr.

Hrvatska ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek u svom je pozdravnom govoru najavila povećano proračunsko izdvajanje za knjigu u sljedećoj godini te osnivanje Centra za knjigu kako bi se i na taj način potpomoglo nakladništvu. Ugledni mađarski književnik Péter Nádas u svom je obraćanju upozorio na sve veće probleme u odnosu između suvremenoga čovjeka, financijskih središta moći i tehnologije.

Mađarski veleposlanik u Hrvatskoj Csaba Demcsák podsjetio na višestoljetne veze Hrvata i Mađara te pohvalio sadašnju međusobnu kulturnu i političku suradnju. Zamjenik državnog tajnika i izaslanik mađarskoga ministra kulture i inovacije Gabor Csaba izrazio je zadovoljstvo nastupom svoje zemlje na Interliberu te pozvao na jačanje hrvatsko-mađarske kulturne suradnje.

Izlagačke paviljone 5., 6., 7. i 7a ispunilo je više od 300 izlagača iz Hrvatske te Austrije, BiH, Crne Gore, Francuske, Italije, Mađarske, Nizozemske, Njemačke, SAD-a, Slovenije, Srbije, Švedske i Velike Britanije i Sjeverne Irske. Na Interliberu će do 17. studenog biti mnoštvo stručnih skupova, tribina i okruglih stolova, dodjela nagrada, predavanja, predstava za djecu, glazbenih nastupa te predstavljanje knjiga glazbenika, dodala je voditeljica Interlibera.

Direktorica Renata Suša istaknula je kako je Interliber platforma za promociju knjiga, pisaca, čitanja, znanosti i znanja koja na jednom mjestu okuplja najvažnije nakladnike i knjižare. Radno vrijeme u utorak, srijedu, četvrtak i nedjelju je od 10 do 20 sati, a u petak i subotu od 10 do 21 sat. Ulaz na Interliber je besplatan za sve posjetitelje, kao i parkiranje oko Zagrebačkog velesajma.

