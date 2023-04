Milanović: Priča s odlaskom Marušić je jeziva. Ime vozača ni ne znamo, kao da je greda na skeli

Predsjednik Zoran Milanović ovog je petka sudjelovao na svečanoj sjednici Županijske skupštine povodom Dana Krapinsko-zagorske županije. Nakon sjednice, Milanović je dao izjave za medije, komentirajući ostavku ravnateljice USKOK-a Vanje Marušić.

- DORH ima ogromnu moć, a nikakvu kontrolu, mogu hapsiti ministre na aktualnoj dužnosti. Prema tome, ta cijela priča je grozna, a najjezivija mi je prema jednom vozaču kojem ime ne znamo. Vidjeli smo da ništa nije zgriješio - mišljenja je Milanović.

- Ravnateljica USKOK-a trebala bi biti štićena osoba, trebala bi biti neprijatelj kriminala. Osoba koja je u pravilu muškarac, a koja je vozi, živi jedan grozan život, ima šansu da napravi grešku pa mu onda netko pije krv. Može se dogoditi da oduzme nekome prednost. Takve stvari se događaju u vojsci pa onda vojna policija proganja vojne osobe da mora nadoknaditi štetu. Znate što je 100.000 kuna? Čovjek godinu dana radi za to. Gdje je tu sindikat? Ne znamo ni njegovo ime, kao da se radi o nekakvoj gredi na skeli, sve samo da bi prikrili muljažu u DORH-u - komentirao je.

- Kad bi odustali od progona tog nesretnika, ostala bi osobna vendeta Plenkovićeve političke akvizicije prema šefici USKOK-a čiju je ostavku njezina šefica već tražila, da bi prije pola godine Marušić bila jedina kandidatkinja za šeficu USKOK-a. Onda nam DORH prvi dan laže, opasno je to, nije prvi put, komentirao je predsjednik pohvalivši članak Večernjakove novinarke Ivane Jakelić koja je detaljno analizirala cijeli slučaj.

- Danas je izašao tekst o 12 sumnjivih stvari u vezi odlaska ravnateljice USKOK-a. Svaka čast, to je novinarstvo. Ovaj je članak nastao iz pera prave novinarke koja koristi svoju glavu. Ne znam što će sutra napisati, ali takvi novinari mrse konce. Neću ulaziti u analizu rada Marušić, ali imam pitanja. Što je s prijavom protiv Banožića? Što se događa s tim predmetom? Ovdje čovjeka proganjaju, a nitko ne postavlja pitanje zašto ti automobili nisu osigurani kaskom? Te automobile voze zlopatnici koji ne znaju hoće li popodne morati prodati kuću ili njivu. Apeliram da se o tome počne izvještavati. Na sve to, vozač bi trebao još i disciplinski odgovarati - dodao je Milanović, navodeći kako nema o čemu razgovarati s državnom odvjetnicom, ali da bi radije razgovarao s vozačem jer mu je ''do njega više stalo''.

Potom se osvrnuo na priopćenje njegovog Ureda vezano uz Izvješće o obrani za 2021. o kojem se raspravljalo u Saboru ovoga tjedna. U tom priopćenju Milanovićev ured optužio je ministra Marija Banožića da laže i obmanjuje javnost, a sada je komentirao kako je ''morao pucati istim oružjem''. - Ljudi koje ovise isključivo o Plenkoviću, nepismeni i polumutavi tipovi misle da mogu reći što hoće. Pa nije to Sanader, on je bio pošteni lopov. Vidjeli ste moje priopćenje. Meni je ovaj njegov argument vrsta deserta, a onda ću reći: taj čovjek je nula. Ne znam što ljudi misle za mene, ali su me izabrali. Njega nitko nije izabrao, osim u namještenim izborima u HDZ-ovoj centrali - komentirao je.

Na pitanje što je od podataka u tom Izvješću bilo falsificirano, Milanović je odgovorio kako ''sve piše u priopćenju'', navodeći kako u tu vrstu rasprave neće ulaziti s Banožićem jer je to ''ispod njegove razine''. Potom se i naljutio na pitanje novinarke koju je zanimalo zašto o tome nije prije govorio javno. - On obmanjuje javnost. O tome pričam već dvije godine javno. Jedino ja i jesam govorio. Ne samo da sam govorio, navodim vam primjere kad sam govorio i o čemu sam govorio. Zašto sam prekjučer izdao priopćenje? Zato što je to dan kada se razgovara u Saboru? Kad ću, tjedan nakon? Kad prođe Ramazanski bajram? Je li to dovoljan razlog za vas? Čekam da vidim hoće li nešto promijeniti ili nema šanse da odustanu i onda na dan kada pokušavaju prevariti narod i kada nije poslao na očitovanje Predsjedniku. Ja bih napisao manje ili više isto kao i u priopćenju. Lažeš zašto nisi poslao na očitovanje, ovako kako te gledam vidim da si neinteligentni ulični lopov - poručio je Milanović.

A je li i za vrijeme premijerskog mandata tražio mišljenje od Predsjednika, Milanović je kazao da nije, već da je tadašnji ministar obrane. - Ja kao premijer nisam tražio mišljenje. Pitajte Kotromanovića, da nije tražio, vratio bi se natrag. Fućkaš mišljenje, ono ne obvezuje, ali je sadržaj bitan. U njemu su laži i obmane. Na to ja moram reagirati u realnom vremenu, a ne na sljedećoj skupštini UN-a - poručio je.

Osvrnuo se i na dva Black Hawk helikoptera koja su prizemljena zbog tehničkih problema. - Ja se tim stvarima ne bavim. O tome ne odlučujem i nek Vlada radi što hoće. To Ukrajincima nije prioritet, pa neka Plenković vidi kako će se dopasti onome kome se nikako ne smije zamjeriti. Naravno ne svoje, nego naše. Ovo ulazi u antologiju opačina. On je valjda odgojen da krade i podmeće, ja za to ne znam, provukao sam se sve ove godine a da nisam funkcionirao na taj način. Ipak sam nekako preživio. Slučaj Vanje Marušić na koje bi ja postavio nekoliko pitanja. Zašto slučaj Banožić traje godinu i pol dana? Dvije godine je slavonskom DORH-u trebao da ispita okolnosti krivotvorenja SDP-ovih 22 potpisa na izborima u Slavonskom Brodu. Što je to, NASA je vještačila? A o slučaju Banožić, frajer je svjesno išao oštetiti državni proračun, što se čeka? Da netko umre? Je li u interesu javnost da dobije odgovor na pitanje je li odgovoran? - zapitao se predsjednik, zaključujući kako postoje ''važne teme o kojima se u javnosti mora razgovarati''.