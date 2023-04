Milanović: Puno je propusta i neistina! Banožić: Imamo predsjednika koji laže

Godišnje izvješće o obrani povelik je materijal (gotovo 130 stranica teksta) i sadrži sveobuhvatne informacije o aktivnostima Ministarstva obrane i OS RH, informacije o stanju i razvoju obrambenih sposobnosti, strukturi obrambenih resursa, obrambenim pripremama te ključnim projektima i prioritetima. Radi se jednom godišnje, pa je tako onaj za 2021. Vlada RH načinila još početkom listopada prošle godine, te ga potom poslala u proceduru, odnosno na raspravu u Sabor.

Godina dana zakašnjenja

U roku od nekoliko dana, izvješće o obrani za 2021. prošlo je lani u listopadu i mjerodavni Odbor za obranu Hrvatskog sabora koji ga je i "propustio", odnosno prihvatio. O materijalu nije bilo velike rasprave, uglavnom zato što je riječ o dokumentu koji analizira stanje HV-a u 2021., a od tada su se stvari i u svijetu i u HV-u stubokom promijenile jer je početkom 2022. počela ruska agresija na Ukrajinu. To je izvješće za 2021. prošlo svršeno vrijeme, a u Saboru bi valjda trebalo već biti izvješće za 2022. No, tako to u našem parlamentarizmu ide, nakon šest mjeseci stajanja u ladici, eto došla je na red i rasprava o tome kakvo nam je stanje obrane bilo 2021.

No, da bi rasprava o tom zastarjelom dokumentu ipak bila potencijalno uzbudljiva pobrinuo se predsjednik RH Zoran Milanović. Koji je u četvrtak, dakle na dan rasprave u Saboru, poslao svoje priopćenje o godišnjem izvješću o stanju obrane, koje potpisuje Vlada Andreja Plenkovića, odnosno ministar obrane Mario Banožić. Godišnje izvješće o obrani za 2021. upućeno je u Sabor na nezakonit način, puno je propusta i neistina te falsificira činjenice! Stoji odmah na početku priopćenja s Pantovčaka. Predsjednik države smatra nužnim ukazati na nezakonitosti, propuste i neistine u godišnjem izvješću o obrani za 2021. o kojemu će Hrvatski sabor raspravljati na aktualnoj sjednici. Priopćenje završava porukom zastupnicima Sabora te im poručuje da na sjednici "odluče hoće li prihvatiti takav poražavajući dokument".

Milanović tvrdi i upozorava da Vlada RH nije tražila njegovo prethodno mišljenje o godišnjem izvješću o obrani, što je suprotno Zakonu o obrani. Osim što je upućeno u Hrvatski sabor na nezakonit način, predsjednik Milanović smatra poražavajućom činjenicu da se godišnje izvješće za 2021. podnosi s najmanje godinu dana zakašnjenja. U vrijeme sigurnosne i ratne krize u Europi, koja traje dulje od godinu dana, Vladino izvješće ne ispunjava svrhu i gubi svoj temeljni smisao. On sam sadržaj ocjenjuje problematičnim i s puno propusta te optužuje Vladu da smišljeno dovodi u zabludu i saborske zastupnike.

U dokumentu se, nadalje, na tendenciozan i neargumentiran način optužuje sam vrh HV-a, tvrdi se da vrh vojske na Predsjednikove zahtjeve za potporu donosi zapovijedi bez odluke ministra obrane te da se redovita postupanja pripadnika OSRH u prigodama vojnih svečanosti mogu protumačiti isključivo kao zloporaba HV-a za političke svrhe. Predsjednik navodi da je te tvrdnje ministra Banožića odbacio već Inspektorat obrane, čiji nalaz Vlada i Ministarstvo obrane nikada nisu željeli javno objaviti – kako bi mogli i dalje lažno optuživati vrh vojske. Optužuje i Vladu RH da je ta uskrata njegova mišljenja o izvješću "nezabilježena politička agresija Vlade na ustavno-pravni poredak i sam HV". Optužuje Vladu da tako pokušava "opravdati neznanje, nesposobnost i osvetoljubivost ministra obrane koji ugrožava cjelokupan obrambeni sustav". Kaže da treba preispitati je li ministar vojsku koristio, ne iznimno, kako propisuje zakon, već je li "kontinuirano koristio vojne resurse za civilne potrebe za svoj i stranački politički probitak".

- Ovo je agresija predsjednika Milanovića na hrvatsku javnost i tumačenje zakona kako se njemu svidi u kojem trenutku - odgovorio mu je pak ministar Banožić nakon sjednice Vlade. Pitao ga je zašto kao premijer nije tražio mišljenje od predsjednika Ive Josipovića i je li, još kao premijer, išao za izmjenama Zakona o obrani i ukinuo traženje mišljenja Ureda predsjednika? - To je izmjena zakona koju je on napravio, ali mu to više ne odgovara pa ide lagati javnosti da nešto nije u skladu sa zakonom. Godine 2012. i 2013. nije uopće tražio mišljenje, valjda zna što je promijenio u zakonu. Imamo predsjednika koji laže! - dodao je Banožić.

'Nema friziranja'

Na pitanje jesu li podaci u glavnom izvješću frizirani, Banožić je odgovorio: - Nema se što frizirati, u izvješću su podaci koji se pronalaze u otvorenim izvorima - o broju ljudi, nabavama, koje su obavljene sukladno zakonu. Kaže da klasificirani podaci nisu u tom izvješću, oni se ne iznose javno. - Obrana Hrvatske nije ugrožena, ne znam zašto se predsjednik uporno trudi prikazati da je ugrožena. Neka Milanović da svoje podatke, neka dokaže da nije frizirao svoje podatke - rekao je Banožić.