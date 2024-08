Milanović o obaveznom vojnom roku: 'Ta odluka ne može biti ničiji politički hir'

Predsjednik Zoran Milanović osvrnuo se na uvođenje vojnog roka te poručio kako do toga treba doći na zakonit i ustavan način. O vojnom roku, istaknuo je, treba razgovarati te donijeti mudre odluke. Uz to, tvrdi kako će još pet godina biti predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik. Napomenuo je kako se obaveznom vojnom roku ne protivi, no smatra da se trebaju donijeti odgovarajući akti i zapovijedi. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

- Do odluke o uvođenju vojnog roka treba doći na zakonit i ustavan način, suradnjom najviših tijela državne vlasti i zapovjednog lanca. Ukoliko želimo ponovno ići tim pravcem, o tome vrijedi razgovarati, a ne donositi odluku preko koljena. Nismo izravno ugroženi ratom, ali se uvijek trebamo ponašati i razmišljati da nekakva opasnost negdje postoji. Isto tako, moramo vidjeti što time dobivamo, što gubimo i koliko smo daleko odmakli u ustroju profesionalne Hrvatske vojske. O uvođenju obveznog vojnog roka treba razgovarati i donijeti mudre i odgovorne odluke koje će biti na snazi godinama. Ta odluka ne može biti ničiji politički hir, nego dogovor hrvatske demokratske izabrane vlasti. Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik sam bio i bit ću još pet godina i bez vrhovnog zapovjednika se u ovakve odluke ne smije ići. Ja nisam protiv obveznog vojnog roka, ali treba donijeti odgovarajuće akte i zapovjedi da se odluka provede. Dakle, prvo sastanak Vijeća za obranu, dogovor, a tek potom se mogu donositi naredbe. Nemojte se igrati s obveznim vojnim rokom. To je još jedan od pokazatelja kako Plenković vidi Ustav i kako ga provodi i tumači. Plenković mimo Ustava pokušava na silu gurati neke odluke i onda drugima govori da krše Ustav. Branim Ustav pet godina, branit ću ga i dalje - poručio je Milanović.