Milanović: NATO se direktno uključuje u rat, je li to jasno?

Predsjednik Zoran Milanović komentirao je danas aktualnu NATO-ovu politiku u Ukrajini, kao i mogućnost sudjelovanja hrvatskih vojnika u misijama. "Danas je hrvatski Plenkošenko rekao da stvarno moraš biti - ispričavam se na izrazu - debil da bi napisao ili rekao da se misija odvija u Ukrajini i da hrvatski vojnici idu u Ukrajinu. Ja to nisam nikad rekao. Neki su to očito pisali. Ja bih rekao da moraš biti Plenković da bi ljudima rekao 'debil' kad pišu nešto što je točno. To je točno. U publikaciji koju objavljuje američko društvo psihijatara ja nisam pronašao ni 'debil' ni 'moron' ni 'imbecil'. Do 'P' nisam došao, ali trebalo bi vidjeti što piše od 'Plenković'", rekao je Milanović, kako prenosi danas.hr.

"Na samitu u NATO-u u srpnju nisam bio protiv komunikea usvojenog ranije. Da sam bio, on ne bi bio usvojen. I onda nijedna država koja želi sudjelovati ili misli da može sudjelovati ili po inerciji sudjeluje u ovom, po meni, ludilu to ne bi mogla. Dakle, odluka je donesena od tada i prije toga. Ja cijelo vrijeme govorim da neću dopustiti da se Hrvatsku uvlači dublje i dalje u rat. Moja dužnost nije da plašim ljude, ponekad ih plašim s razlogom s HDZ-om, ali je moja dužnost da im kažem istinu. Odluka je donesena i države mogu - što se mene tiče, Hrvatska neće, ali moja nije zadnja - ta misija je korak dalje prema ratu, definitivno. I to nakon više od 2 i pol godine od početka rata. EU je nešto prtljala, to smo odbili u Saboru prije dvije godine, ali NATO do sada ne. I sad definitivno sjedi i više nego na klupi, NATO se direktno uključuje u rat, je li to jasno? Pa da vidimo tko su debili", nastavio je.

"Nebitno je hoće li hrvatski vojnici ili časnici biti u NATO-voj misiji izravne stožerne potpore i planiranja ukrajinskim vojnim potrebama. To se do sada radilo bilateralno, sada to radi NATO, to je ulazak u rat", rekao je te dodao: "Plenković govori o nekakvim mojim dealovima s Putinom. Putina je Kolinda pozvala u Hrvatsku, Rusija je bila pod sankcijama. Ja sam poziv kurtoazno uputio 2020. godine i nakon toga više nijednom. Onda je ministar vanjskih poslova, Grlić Radman, otišao u Moskvu neposredno prije ruskog upada u Ukrajinu, kao da je pao s kruške. Recitirao pjesmice Lavrovu. Ja onda njega mogu analogno pitati, koji su njegovi dealovi s Ukrajinom?"

"Naš premijer konstantno crta ljudima metu na glavi. Otkad su ga napali ispred Vlade, konstantno traži neprijatelje. To je danas u Europi ovog vremena vrlo opasna izjava. Taj sociopat to radi cijelo vrijeme. A sada to ponavlja i njegov Pinokio", ustvrdio je Milanović.

