'Trump bi, kad bi ponovno došao na vlast, Ukrajini dao neograničene zalihe oružja – uz samo jedan uvjet'

Kurt Volker, bivši posebni izaslanik za Ukrajinu za vrijeme predsjedničkog mandata Donalda Trumpa, uvjeren je da će Sjedinjene Američke Države omogućiti Kijevu korištenje američkih projektila dugog dometa za napade na ciljeve na ruskom teritoriju. "Mislim da će – prije ili kasnije – administracija Joea Bidena, bez najave, početi ukidati restrikcije", rekao je Volker za Deutsche Welle, komentirajući sadašnje američke zabrane upotrebe američkog oružja za napade na teritorij Rusije.

Prema njegovim riječima, odluke će se vjerojatno donositi od slučaja do slučaja, ovisno o tome što Ukrajinci planiraju postići. Ako Trump ponovno postane predsjednik, Volker, koji je bio na dužnosti posebnog izaslanika od 2017. do 2019., smatra da će se otići mnogo dalje. "On bi rekao Ukrajincima: 'Evo vam paket zajmova, možete posuditi koliko god želite novca sve dok kupujete američku opremu i nema ograničenja u pogledu njezine upotrebe – pod uvjetom da, kada dođe vrijeme da se rat okonča, kada Putin na to bude spreman, i vi završite rat'", predviđa Volker.

Nadalje, on vjeruje da bi Trump rekao Putinu da SAD masovno naoružava Ukrajinu i da će ju primiti u NATO, kako bi ga prisilio da okonča rat. Također je naveo kako se po pitanju upotrebe zapadnog oružja za izravne napade na Rusiju svi, posebno Njemačka, "skrivaju iza SAD-a". Ako Washington dozvoli takvu upotrebu, i Europljani će to učiniti, uvjeren je Volker.

Kurt Volker smatra da će sljedeća američka administracija – bez obzira na to tko pobijedi na predsjedničkim izborima – biti sklonija prijemu Ukrajine u NATO. "Volio bih da američka administracija zauzme stav da je to dio sporazuma za kraj rata. Definitivno nismo još blizu toga, ali mislim da se približavamo." Prema njemu, članstvo Kijeva u NATO-u značilo bi "trajan mir" i "trajno odvraćanje" Rusije.

Volker, koji je u svojoj dugoj diplomatskoj, poslovnoj i lobističkoj karijeri bio i pomoćnik Richarda Holbrookea tijekom pregovora o Daytonskom sporazumu u BiH, osvrnuo se i na izvještaje o povremenom narušavanju zračnog prostora Poljske i Rumunjske od strane ruskih aviona i dronova – obje zemlje su članice NATO-a. "Šokantno je što NATO ne poduzima više zbog toga", kaže Volker, zagovarajući proširenje zračne obrane NATO-a za sto ili dvjesto kilometara unutar Poljske i Rumunjske.

VEZANI ČLANCI:

Volker ne uzima ozbiljno Putinove najave o "novoj nuklearnoj doktrini" prema kojoj bi se nuklearno oružje moglo koristiti i za konvencionalne napade. "Mislim da to govori kako bi utjecao na zapadnu politiku. Pokušava spriječiti Zapad da podržava Ukrajinu i da odobri Ukrajincima upotrebu sustava dugog dometa", rekao je Volker za DW.

"Zar mislite da bi ikakva doktrina spriječila Putina da upotrijebi nuklearno oružje ako to želi? On neće biti spriječen nikakvom doktrinom na papiru. Istina je da ga odvraćaju posljedice upotrebe nuklearnog oružja koje bi imale vrlo negativan utjecaj na Rusiju", dodao je Volker. Još je dodao da ne bi trebalo previše reagirati ako Rusija odluči testirati nuklearno oružje na vlastitom teritoriju. "Ali mislim da mora postojati strogo upozorenje: 'Ne koristite nuklearno oružje protiv Ukrajine jer će biti izravnih posljedica, a vaše će snage biti uništene ako to učinite'", zaključio je Kurt Volker.

FOTO Više poginulih i nestalih u stravičnim poplavama: Obilne oborine izazivaju probleme diljem BiH