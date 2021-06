Milanović na obilježavanju Dana antifašističke borbe: To što je majka Dalmacija dala, to nije dao nitko

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je na svečanom obilježavanju Dana antifašističke borbe u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu, nakon čega se obratio govorom okupljenima.

- Došao sam ovdje radi svog dida, njegovog brata, svoje babe i njezine braće koji u rat nisu otišli kao antifašisti, nisu ni znali što je to znači - naveo je i dodao: - Moja baba je govorila: 'Čovjek nije mogao durat'. To je moralo biti grozno, jer običnog čovjeka, nakon svega što je prolazio kroz ratove, da ponovno ide u rat, a da ustvari ne mora, to mora biti duboki ljudski potres.

Ustvrdio je da su Alfred Santini, Bicko Ožić, Nebojša Borozan bili revolucionari koji su bili spremni za žrtvu. Naveo je i to da su oni bili iskra iz koje je planuo narodni ustanak.

- Srbija i BiH imaju nešto slično i ja ne znam niti za jednu treću, četvrtu ili petu državu koja u Europi koja ima osnovu za slaviti ovakav praznik - nadometnuo je.

Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Dario Andrišek

Predsjednik Milanović rekao je kako su pedeset godina kasnije neki drugi hrabri ljudi, hrvatski borci za slobodu u Domovinskom ratu, bili spremni i hrabri uči u borbu te riskirati vlastiti život.

- Osamdeset godina kasnije Hrvatska je ipak, što god mi mislili o sebi, nismo mi dobri samo u nogometu, mi smo dobri i u nekim razumnim stvarima. I ovaj skup danas, miran, civiliziran, građanski i pučki, ljevičarski, ali i tradicionalno dalmatinski je pokazatelj kako je ovo u stvari jedno normalno i mirno društvo, u kojem samo malo treba da se oko nekih stvari složimo, naveo je i istaknuo je da je Hrvata malo te da zajedničkim naporima možemo napredovati.

- Toplo mi je oko srca. Sutra idem u Brezovicu, ali to što je majka Dalmacija dala za tu borbu to nije dao nitko - ustvrdio je.

VIDEO: Ekskluzivno za Večernji list, predsjednik Zoran Milanović: "Zlatu Đurđević sam predložio u najboljoj vjeri... Koja u vladi pudlica ne odgovara."