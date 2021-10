Milanović: 'Ministar obrane uporno lažima obmanjuje hrvatsku javnost'

Iz ureda predsjednika Zorana Milanovića stiglo je novo priopćenje, vezano za reakciju ministra obrane Maria Banožića oko Milanovićevih ranijih prozivki zbog odluke o prijevremenom umirovljenju zapovjednika PZB-e.

Priopćenje prenosimo u cijelosti.

"Ministar obrane Mario Banožić nastavlja iznositi neistine kako bi opravdao svoju odluku o prijevremenom umirovljenju zapovjednika PZB-e. Umjesto da objasni javnosti zašto je jednog uzornog, odlikovanog i najbolje ocijenjenog časnika HV-a preko noći potjerao iz vojske, ministar Banožić iznosi sljedeće laži:

1. Ministar tvrdi kako je u zadnji čas, dan prije isteka mandata zapovjednika PBZ-e, dobio prijedlog da mu se mandat produlji za dva i pol mjeseca, do kraja 2021. godine. Ministar obrane laže. Ministar je pisani prijedlog načelnika GS OSRH admirala Roberta Hranja dobio 11. listopada 2021. godine.

Prijedlog Načelnika Glavnog Stožera 11. Listopada 2021.

2. Ministar laže kad tvrdi kako je za prijedlog prvi put čuo od savjetnika Predsjednika za obranu i nacionalnu sigurnost Dragana Lozančića, što nije istina. Savjetnik Lozančić je ministra došao pitati zašto ne želi odgovoriti na prijedlog da se brigadiru Burčulu produži mandat do kraja godine. Još jednom napominjemo kako su isto učinili dužnosnici Ureda PRH koji su izravno komunicirali i upozorili na to dužnosnike Vlade RH i Ureda predsjednika Vlade RH.

3. Ministar laže kad govori o tome kada je donesen zakon po kojem je brigadir Burčul umirovljen. Taj zakon je donesen 1999. godine i do danas je na snazi. Bez obzira otkad je zakon na snazi, ni jedan zakon ne daje jednom ministru ovlasti da šikanira vojnike, dočasnike i časnike po svojim političkim i osobnim kriterijima te ih preko noći tjera iz pobjedničke Hrvatske vojske. Žalosno je da Ministar obrane ne poznaje zakone i da do danas hrvatskoj javnosti nije objasnio zašto je jednog uzornog časnika preko noći potjerao iz Hrvatske vojske.

O količini laži koje iznosi ministar obrane govori i njegova tvrdnja da je brigadir Burčul mogao biti zapovjednik još godinu dana: naime, ne samo da nije želio da brigadir Burčul ostane zapovjednik još godinu dana, već nije želio da ostane na toj dužnosti ni dva i pol mjeseca, pa ga je odmah 20. listopada prijevremeno umirovio.

Ministar obrane i Vlada Republike Hrvatske izvršili su grubi nasrtaj na uredno funkcioniranje sustava Oružanih snaga Republike i Predsjednik Republike neće dopustiti da se na ovakav način postupa s vojnicima, dočasnicima i časnicima Hrvatske vojske. Ured Predsjednika, kao ni javnost, do danas nisu dobili odgovore zbog čega je brigadir Burčul umirovljen i pozivamo ministra da prestane lagati i da napokon kaže istinu o smjeni brigadira" , navodi se u priopćenju.

Sukob između Milanovića i Banožića

Predsjednik Milanović je, podsjećamo, u srijedu u priopćenju ustvrdio kako je prijevremenim umirovljenjem zapovjednika Počasno zaštitne bojne brigadira Elvisa Burčula, Vlada Republike Hrvatske izvršila je grubi nasrtaj, te da je to učinjeno odlukom ministra obrane suprotno prijedlogu načelnika Glavnog stožera OS RH admirala Roberta Hranja.

Ministarstvo obrane odbacilo je optužbe, te su naveli kako je to došlo do toga jer kako umirovljenje nije u nadležnosti načelnika Glavnog stožera OSRH, već je to ovlast ministra obrane koja je propisana zakonom. Podsjećaju da je brigadiru Burčulu isteklo je imenovanje na dužnost zapovjednika Počasno–zaštitne bojne 15. listopada 2021. godine i da je ministar obrane sukladno ovlastima i potrebama službe donio odluku o prestanku djelatne vojne službe za brigadira s ostvarivanjem prava na starosnu mirovinu.

Ministar Mario Banožić objasnio je iz Bruxellesa gdje je na sastanku NATO-a da je odluku donio prema važećim zakonskim propisima, koje su doneseni u vrijeme kada je Zoran Milanović bio premijer





“Podsjetit ću da je taj zakon upravo donio Zoran Milanović kada je bio predsjednik vlade. Oni su izglasali taj zakon, tada je Ivo Josipović bio predsjednik Republike, a Ante Kotromonavić ministar obrane i upravo tada je kroz izmjene zakona stavljen naglasak na ministra obrane. Za personalnu politiku, za financijski okvir financiranja ministarstva zadužen je ministar obrane sukladno pozitivnim zakonskim propisima. Ne vidim razloga zašto bi danas bilo drugačije”, rekao je Banožić.

“Mislim da predsjednik na ovoj način pokušava skrenuti pozornost, ali očito je da je riječ o njegovu osobnom odnosu s tim čovjekom i ne znam objasniti zašto sada tjera ovakav inat”, rekao je Banožić. Više o tome što je rekao Banožić u Bruxellesu, pročitajte OVDJE.