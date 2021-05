Milanović: Kacige koje se rade u Međimurju najbolje su na svijetu

Čak tri tvrtke iz Međimurske županije čine važan dio hrvatske vojne industrije. Predsjednik države i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović obišao je tvrtke Šestan-Busch u Prelogu, Čateks u Čakovcu i Jelen Professional u Belici, članice Hrvatskog klastera konkurentnosti obrambene industrije.

– Dojmovi su impresivni, počevši od kacige koja je najbolja na svijetu. Francuskoj vojski su prodali 20.000 komada, i to ne prvi put. U testnoj dvorani vidio sam kako hrvatska i francuska kaciga reagiraju na metak. To nije ista klasa. FBI je kupio nekoliko tisuća. Sve se radi od materijala koji je dostupan svakome, a ovdje rade najbolje. Čizme nisu lošije od američkih, nosim ih od 2013., nosio sam i američke, i mogu reći da su ove bolje – nahvalio je Milanović proizvode tvrtki i zaključio da suvrlo poticajne za sve one koji se žele baviti poduzetništvom, probijati se i tražiti nove granice.

Alojzije Šestan, direktor tvrtke Šestan-Busch rekao je da će za francusku specijalnu policiju raditi 11.000 kaciga u razmaku od tri godine, dok će za Nizozemsku proizvesti 1000 kaciga kao pilot-program. Direktor Čateksa Davor Sabolić govorio je o proizvodnji specijalnog materijala za vojnu namjenu, a među kupcima su im i slovenska te letonska vojska. Tvrtka je prošle godine ostvarila 115 milijuna kuna prihoda i 10 milijuna kuna dobiti, a i u prvom tromjesečju ove godine bilježe rekordne rezultate.

– Mi smo primarno proizvođači materijala, odnosno specijalnog materijala za vojnu namjenu i proizvodimo tkaninu za izradu borbene odore hrvatske vojske i policije – istaknuo je Sabolić.

Ukupni prihodi tvrtke u prvom kvartalu iznosili su 31,8 milijuna kuna, što je više za 39 posto u odnosu na prvi kvartal 2020. godine. Ostvarena je kvartalna bruto dobit u iznosu od 4,55 milijuna kuna.

Na rast prihoda u prvom kvartalu utjecao je vrlo veliki rast prihoda ostvarenog na inozemnom tržištu, čime se samo nastavio dobar trend iz 2020. godine. Sabolić ističe opremanje Ministarstva obrane Republike Slovenije, koja je izostalo u 2020. godini zbog preusmjeravanja proračuna vojske u borbu protiv pandemije koronavirusa. U 2021. godini očekuje značajni iskorak u realizaciji inozemnih poslova u obrambenom programu. Ukupni promet u izvozu u prvom kvartalu iznosio je 27,44 milijuna kn, što je 94 posto više u odnosu na isto razdoblje 2020. godine! Manja realizacija na domaćem tržištu posljedica je kasnijeg ugovaranja poslova opremanja Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova.

Udio izvoza u prihodima od prodaje iznosi 88 posto. Tvrtka ima dobru popunjenost kapaciteta i u drugom kvartalu ove godine.

– Na domaćem tržištu će se realizirati većina poslova opremanja Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova iz programa Defend, za koje su ugovori sklopljeni tijekom prvog kvartala 2021. godine. Tvrtka je s partnerom iz Latvije ugovorila opremanje Ministarstva obrane Latvije i to u programu proizvodnje maskirne tkanine za izradu borbene odore. Realizacija posla se očekuje u drugom kvartalu. Tvrtka participira na par međunarodnih javnih natječaja iz programa Defend, čije ishode očekujemo tijekom drugog kvartala, dok se realizacija poslova ovisno o pozitivnom ishodu natječaja planira za 3. i 4. kvartal 2021. godine – najavio je Sabolić.



Obrambena industrija



Tvrtka Jelen professional iz Belice proizvodi radnu i zaštitnu obuću za vojsku, policiju i vatrogasce, a direktor Darko Pintarić istaknuo je da imaju certifikate kvalitete koji jamče kvalitetu u sustavu upravljanja i zaštiti okoliša pri proizvodnji. Hrvatski klaster konkurentnosti obrambene industrije, prema riječima predsjednika Gorana Basarca, okuplja 55 članica.

Klaster je formalno osnovan 6. svibnja 2013. godine po konceptu trostruke uzvojnice (eng. triple helix) jer obuhvaća suradnju privatnog sektora, akademske zajednice te javne i regionalne samouprave u cilju podizanja konkurentnosti obrambeno-sigurnosne industrije kroz ulaganja u istraživačko-razvojne projekte i nove tehnologije.

