Plenković: 'Imate prevaranta koji vrijeđa cijelu političku scenu, to je ponašanje bez presedana'

Nakon užeg kabineta Vlade premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije. Kazao je da se Vlada sprema na rebalans proračuna koji će biti u lipnju.

Nabava borbenih aviona

"Vlada cijelo ovo vrijeme radi na analizi svih ponuda. Jučer smo ih predstavili užem krugu ministara. S obzirom na to da je predsjednik Milanović poslao dopis za sazivanje Vijeća za obranu, ja sam odgovorio ponudivši dva termina, da se sutra ili prekosutra ujutro sastane to tijelo koje je savjetodavno, koje nema nikakvu ulogu u donošenju odluke. Mislim da ćemo i to riješiti", kazao je.

"Milanović je odbio imenovati svog predstavnika u povjerenstvu", kazao je Plenković, dodajući da oni mogu donijeti odluku o nabavi aviona. "Nećemo razgovarati preko vas. Imate prevaranta koji vrijeđa cijelu političku scenu, to je ponašanje bez presedana", kazao je Plenković o Milanoviću.

Pobjeda Možemo! u Zagrebu u prvom krugu

"Glasovi Zagrepčana obračun su s nasljeđem bivšeg gradonačelnika, tu nema nikakve sumnje, a i totalna su propast SDP-a. Ne sjećam se da su mediji ikada nekoga tako tetošili, ali to je O. K., nemam ništa protiv, ali i to je pridonijelo onome što smo vidjeli u nedjelju", kazao je.

"Sve zemlje koje su zemlje destinacije žele da što veći broj ljudi koji je cijepljen ili testiran dođe", kazao je na pitanje oko zelenih potvrda. Pozvao je još jedanput sve građane da se cijepe. "Mi smo kao Vlada to osigurali, što se brže procijepimo, bit ćemo zaštićeniji", kazao je premijer.

Vlada razmatra cijelu situaciju ako dođe do normalizacije stanja, kazao je premijer na pitanje hoće li se i za lipanj pomoći poslodavcima. "Vodit ćemo računa o tome da smo uz hrvatske radnike", dodao je.

Plenković o Miroslavu Škori

"Nakon prvoga kruga predsjedničkih izbora vrlo jasno je rekao da poništite listić, nemojte zaokružiti ni jedan, ni dva, već tri. Rekao je: 'Ne glasajte za Grabar-Kitarović.' Znači dajete podršku Milanoviću. Isto je napravio i Most, rekli su da se križaju listići. Mi nikome nećemo savjetovati u demokraciji da križaju ili poništavaju listić. Zašto? Zato što građani imaju svoj stav i svoje prosuđivanje. Mi ćemo pozvati građane da na temelju savjesti glasaju na izborima", kazao je Plenković.

"Pretpostavljam da će Anušić u Osijeku glasati za HDZ", kazao je o Ivanu Anušiću koji je rekao da bi dao svoj glas Škori da je u Zagrebu.

"Ne znam što ćete vi pretpostavljati", kazao je premijer na konstataciju novinara da se može pretpostaviti kome će on dati glas u Zagrebu. "Ne znam što je Škoro rekao. Nisam ga čuo, ne mogu precizno odgovoriti", kazao je na pitanje da komentira Škorinu rečenicu kako svima pruža ruku. "Nije me kontaktirao, nije me zvao", dodao je.