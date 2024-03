Zatečena oporba o datumu izbora: 'Neobično je, ali nismo puno fulali'. 'On je morao biti originalan'

Predsjednik Republike Zoran Milanović danas je objavio da će se parlamentarni izbori održati u srijedu 17. travnja

Oporba je iznenađena ali zadovoljna, te očekuju visoku izlaznost

Most je najavio da će u 16 sati predstaviti svog kandidata za premijera

Tijek događaja:

15:05 - Marijana Puljak iz Centra na Facebooku je pozvala građane da u srijedu 17. travnja biraju "HDZ ili Hrvatska".

14:57 - Odluku predsjednika Milanovića podržava i nezavisni zastupnik Bojan Glavašević koji smatra da je datum održavanja izbora pozitivan iz dva razloga - HDZ neće moći dovesti autobuse glasača na birališta jer se radi o srijedi, a pošto ćemo glasovati već u travnju, ostat će više vremena i pažnje za europarlamentarne izbore.

1. Tesko ce HDZ dovlaciti razne autobuse na biralista u srijedu, 17. travnja. A ako i bude - to ce se vidjeti jasnije nego ikada.



2. Milanovic je ovakvom odlukom spasio sto se spasiti dalo od izbora i kampanje za Europski parlament. Sto nije mnogo, nazalost. Ali je bitno. — Bojan Glavasevic (@bglavasevic) March 15, 2024

14:50 - A na društvenim mrežama oglasio se i SDP.

14:48 - Najavu o datumu izbora na društvenim mrežama kratko je komentirala i Dalija Orešković. "Ajmo se pokrenut da ovu zemlju pomaknemo prema naprijed, u sretnu i prosperitetnu državu za sve nove naraštaje" napisala je na X-u uz link na pjesmu.

Ajmo se pokrenut da ovu zemlju pomaknemo prema naprijed, u sretnu i prosperitetnu državu za sve nove naraštaje! https://t.co/4Csrg3edVe — Dalija Orešković (@OreskovicDalija) March 15, 2024

14:33 - Svakako je neobično da je za dan izbora određen i izabran radni dan, onaj usred tjedna. I time taj dan postaje neradni dan. No slično smo već imali jednom prije kada su izbori održani 3. siječnja, u ponedjeljak. Istina, to se tada naslanjalo na novogodišnje praznike, dok je sad situacija ipak drugačija. U svakom slučaju, mi u stranci Možemo! to ocjenjujemo dobro i na ovaj datum skorašnjih izbora gledamo pozitivno jer bi to moglo pridonijeti većoj izlaznosti birača, što je potrebno da bi HDZ konačno srušili s vlasti. Mi smo još u lipnju na svojoj stranačkoj skupštini, kada smo počeli planirati kampanju za izbore, kao radni datum izbora uzeli datum 21. travnja, tako da ispada kako nismo puno "fulali" - kazala nam je čelnica Možemo! Sandra Benčić komentirajući netom obznanjenu odluku predsjednika države Zorana Milanovića da se parlamentarni izbori održe u srijedu 17. travnja.

Možemo! je kasnije održao i konferenciju za medije na kojoj je Benčić potvrdila kako su pregovori s SDP-om u tijeku, no da su oni u stranci spremni na izbore. Jedini problem koji vidi u srijedi je činjenica što time poduzetnici gube jedan radni dan, no Benčić je mišljenja kako su građani ''previše ljuti na HDZ te da im ništa neće stati na put da izađu na izbore''.

14:30 - Taj je datum zaista iznenađenje jer je to najbrži mogući datum koji može biti i još je, k tome, srijeda, sredina tjedna. No, ima u tome dosta dobroga. Prvo, ta srijeda izvanredno postaje neradni dan za izlazak na izbore pa se nadam da će upravo to potaknuti građane da u što većem broju izađu na birališta jer je taj dan i postao neradni samo zbog toga. Sad svi oni razlozi koji bi se prije navodili da se ne izađe na izbore - te, je nedjelja, vikend, lijepo je ili ružno vrijeme - više ne mogu stajati. Nema više argumenata da netko ne dođe na biralište, osim ako to zaista ne želi. Drugo, mi kao oporba tražili smo da izbori budu što prije i dobro je da će sad tako i biti. Idemo u brzu turbokampanju odraditi sve što treba odraditi. To će biti kampanja od dva tjedna i u ta dva tjedna sve naše poruke moraju stići do svih građana - izjasnila se i čelnica Glasa Anka Mrak-Taritaš.

- Mi smo za izbore spremni. Važno je da ljudi izađu na izbore, a izlaznost će biti veća jer je radni dan pretvoren u neradni upravo zbog izbora. Jest da je to malo raniji datum nego što bi čovjek očekivao. Zašto je predsjednik Milanović tako odlučio pitanje je na koje ne znam odgovor, ali, kao što već rekoh, dobro je što je radni dan pretvoren u neradni jer će to vjerojatno povećati izlaznost. Jedino mi se čini, što se kampanje tiče, da bi bilo dobro da je ostavljeno malo više vremena jer HDZ već dulje vrijeme koristi državna sredstva i svaku priliku da bi provodio svoju stranačku kampanju pa bismo voljeli da je predsjednik ipak dao neki dulji termin za kampanju kako bismo svi mogli barem približno na jednak način biti zastupljeni u medijima - izjavila nam je Katarina Peović iz Radničke fronte.

14:26 - Dobro je to. Malo je neobično jer su svi očekivali da će biti nedjelja pa to jest iznenađenje, ali ništa nije nezakonito ni protuustavno. Jedino sam razmišljao koliko će to koštati jer je jedan radni dan milijardu i pol kuna, što znači da ćemo taj dan toliko novca izgubiti, ali nije to od presudne važnosti. Taj datum zaista može biti dobar jer može osigurati veću izlaznost nego da su izbori nedjeljom. Ljudi između utorka i četvrtka rade, ne putuju, ne odlaze nikuda, i možda će to biti najpozitivniji učinak izbornog zakona. I ako se dogodi, ostvari veća izlaznost i u tome upravo ta činjenica odigra važnu ulogu, onda će to biti dobro pogođen datum. Što se tiče nas Socijaldemokrata, to jesu li izbori nekoliko dana prije ili kasnije - ništa ne mijenja. Kampanja nam je spremna i mi izbore spremno čekamo - poručio je prvi čovjek Socijaldemokrata Davorko Vidović.

14:20 - Mario Radić, zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta komentirao je objavu predsjednika Zorana Milanovića o održavanju parlamentarnih izbora u Republici Hrvatskoj. - Upravo smo saznali da će se izbori održati u srijedu, 17. travnja 2024., po prvi put u povijesti moderne Hrvatske, a vjerojatno i šire. Imali smo izbore u ponedjeljak 3. siječnja 2000. godine, ali Milanović k'o Milanović mora biti potpuno originalan. Mislim da je to napravio jer možemo vidjeti velike pomutnje na lijevoj strani te im ovako pomaže da se što prije okupe i da se ne raspadnu - poručio je Radić. te zaključio:

- Ujedno, to je dan Oboljelih od hemofilije, a mi ćemo tog dana uvesti zdrav krvotok u Hrvatsku! Dragi građani, izađite na izbore i pokažite da Hrvatska može zdravo disati i da ima nova zdrava krv u Hrvatskoj! - zaključio je Radić.

14:13 - Iz stranke Most u petak su ocijenili iznenađujućom odluku predsjednika Republike Zorana Milanovića da se parlamentarni izbori održe u srijedu, 17. travnja, ali i pozdravljaju taj datum jer usred radnog tjedna očekuju veću izlaznost birača te smatraju da to ne odgovara HDZ-u.

"Treba biti iskren pa priznati da smo svi pomalo iznenađeni, no to je dobro. Danas u Hrvatskoj imamo najavljeni praznik izbora i vrijeme je da se šokiramo, iznenadimo, svi zajedno probudimo i osvijestimo da je sa svakim našim glasom budućnost naše zemlje u našim rukama", komentirala je u ime Mosta Marija Selak Raspudić nakon što je Milanović donio odluku da će se izbori za 11. saziv Hrvatskog sabora održati, ne u nedjelju, nego u srijedu 17. travnja.

Izbore je raspisao odmah u petak, dan nakon raspuštanja Sabora, a prema Zakonu o izborima zastupnika u Hrvatski sabor dan provedbe izbora je neradni dan. Za one u inozemstvu, izbori će se provesti u hrvatskim diplomatsko-konzularnim predstavništvima u utorak i srijedu - 16. i 17. travnja. Selak Raspudić pretpostavlja da je predsjednik izabrao ovaj datum usred tjedna da omogući što većem broju građana da izađu na izbore, čime su, dodala je, sada stvoreni svi preduvjeti da ta izlaznost bude veća.

"Vjerujem da činjenica da sada imamo praznik izbora i da se događaju usred radnog tjedna najviše na ruku ide našim građanima, koji neće biti za vikend pritisnuti obiteljskim obvezama koje ne stignu odraditi preko tjedna i moći će se doista taj dan posvetiti demokraciji u Hrvatskoj. Nadam se da će ovo biti pozitivan šok", kazala je Selak Raspudić.

S druge strane, smatra kako izbori usred tjedna, a samim time i mogućnost veće izlaznosti birača, ne idu na ruku HDZ-u jer "povećanje izlaznosti, znači ono što znači i današnji dan - sunčano je, budi se nada, novi život, počinje novi ciklus i dolaze promjene, a to nikako ne može biti dobra vijest za HDZ".

"Mi ulazimo u kampanju potpuno spokojni jer se nijedna kampanja ne bi trebala zasnivati na predizbornim obećanjima, ona se zasniva na programu i našem radu protekle četiri godine, ne treba nikoga nagovarati, obećavati neizvedivo niti uvjeravati, radili smo 4 godine, dali sve što smo mogli i nadamo se da će građani naš rad i prepoznati", istaknula je. Most će danas u 16 sati putem društvenih mreža predstaviti svog kandidata za premijera, no prije toga nisu htjeli ništa otkriti. "Most je prepoznao da parlamentarni izbori nisu izbori gdje je istaknuta osoba nego ljudi biraju stranku, naše programe. Osoba koja će biti otkrivena u 16 sati u ovom će kratkom periodu biti najbolja da to iznese", rekao je Zvonimir Troskot.