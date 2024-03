Benčić o datumu izbora: Ne znamo zašto se Plenković odlučio za to, ali pozdravljamo takvu odluku

Neobično je da je odabran dan koji je inače radni, ali mi to smatramo izuzetno pozitivnim i dobrim jer smatramo da će to doprinijeti visokoj izlaznosti, a ona je ključni preduvjet za rušenje HDZ-a, poručila je kandidatkinja koju je Možemo predložio za premijerku Sandra Benčić, nakon što je predsjednik Zoran Milanović danas ranije potvrdio kako će se parlamentarni izbori održati u srijedu 17. travnja. Iz stranke Možemo! poručili su kako će i građani i oni kao oporbene stranke imati priliku reći - dosta je.

Pregovori s SDP-om su i dalje u tijeku, poručila je Benčić, dodajući kako su u stranci i ranije računali da će izbori biti sredinom travnja. Što se tiče spremnosti, čelnica Možemo tvrdi kako je teren isplaniran. Smatra li da će izborni dan koji će toga dana morati biti neradni utjecati i na dijasporu koja je autobusima prošlih godina dolazila na birališta iz inozemstva, poput BiH, Benčić je odgovorila kako na to ne može odgovoriti, ali sigurno je da izbori u srijedu njima ''neće ići u prilog''.

- Ovo je prvi puta da direktno imamo izbore na radni dan, nevezano uz praznike. Ne znamo zašto se odlučio za to, ali mi pozdravljamo takvu odluku. Što se tiče Rafalea, baš se plačem što se Plenković neće voziti u njima, a neće - poručila je.

- Sigurno će biti potrebna dobra i brza organizacija jer će se preko noći ta mjesta morati pretvoriti u izborna, ali to su logistički izazovi na koje će se trebati moći odgovoriti. Ne možemo zbog toga reći da je problem imati izbore - komentirala je. Iz Domovinskog pokreta tvrde kako ovime predsjednik ide više u korist ljevici koja je heterogena, smatrajući da će se ovako moći više ujediniti. Benčić je na to odgovorila pitanjem - ''A oni su kao bili homogeni?''

- Oni koji mole Most već mjesecima idu zajedno, a ovi neće? Dajte molim vas. Moguće da je to bila namjera, ali ne mogu to komentirati. Ključan efekt je pitanje izlaznosti, i drago mi je što će građani imati direktnu korist jer će biti to slobodan dan i da će izlaznost biti veća. Problem je sigurno za privatnike, mogu to reći i osobno jer kad ste obrtnik, nemate slobodan dan jer vam ih nitko ne honorira. Međutim, to treba gledati i na način da su ljudi zaista toliko ljuti na sadašnju Vladu i ogorčeni trenutnom razinom krađe da im sada ništa neće stati na put da izađu na birališta - odgovorila je.