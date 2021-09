Milanović: Drago mi je da je to bilo na Fox TV-u, ali nisu to bile moje riječi

Predsjednik Zoran Milanović jutros je boravio u Varaždinu gdje je za medije komentirao stanje u BiH, kao i posjet New Yorku.

- Ako želite potjerati Hrvate iz BiH ili BiH otuđiti od njih, onda ćete im uzimati temeljna ustavna prava i optuživati one koji se bore za temeljni kućni red da su rušitelji i uspoređivati ih s ratnim huškačima. Ne doživljavam ja to osobno. Bi li se narod i njegovi predstavnici, a ja sam samo jedan od njih, bi li se tako zalagali i ustrajali na tome da im se ne dira u to simboličko pravo da biraju svami člana Predsjedništva da žele otići iz BiH?, upitao je Milanović.

- Jedan mali broj ljudi se sebično ugradio na neke položaje i ako se vratimo na temeljne postulate Daytona, da svaki narod bira svog predstavnika, onda za ove ugradbene elemnete nema mjesta, nadodao je.

Komentirao je i svoj boravak u SAD-u, kao i izjavu da je Aleksandar Vučić bio ratni huškač.

- Netko je 90-ih bio ratni huškač, ponosan je na to, ali nikome nisam rekao da je četnik. Kod takvih stvari povlačim jednu crtu, ne idem preko toga. Tako da Komšić je predstavljao sebe u Washingtonu, žao mi je zbog toga. Nema opasne već sebične namjere i radi štetu BiH.

- Tu činjenicu da je Vučić bio ratni huškač ne može promijeniti. Ja sam najgluplji političar u Hrvatskoj i neka trljaju dlanove, što bi bilo da sam najpametniji?, nadodao je.

Fox News pustio je prilog u kojem Milanović govori da bi sve izbjeglice iz Afganistana trebale pronaći svoje mjesto u Americi.

- Ono što je bilo an Fox newsu, meni je drago bilo, ali to stvarno nisu bile moje riječi. Ja sam mislio da se radi o 10.000 ljudi, a ne 300.000 ljudi, ali i ako je 300.000 ljudi neka idu u Ameriku. Ali, nisam to rekao na takav način”, naveo je Milanović.

Komentirao je i ostavku Gordane Buljan Flander na mjestu ravnateljice Poliklinike za zaštitu djece, za koju kaže da je blizak rok njegove supruge Sanje.

- Ne znam čemu ta tužba. Ali nisam znao da je dala ostavku, ta priča je onda gotova. Šteta, ima već formalno godina za pred mirovinu, napavila je puno za zaštitu djece, piše se svašta. Nikad mi nije palo na pamet da nekog tužim, a pisali su puno prljavije o meni, kazao je.

Osvrnuo se i na slučaj ubojstva koji se dogodio u Zagrebu kada je otac usmrtio svoje troje malodobne djece.

- Imali smo nasrtaj na socijalne radnike koji je završio fijaskom. Oprezno o tome. Nasilja će u obitelji biti, bitno je da ga stalno bude manje. Ljudska je narav nepredvidljiva, nasilna, pogotovo muškaraca, pogotovo kad polude, popiju, kad se osjećaju frustrirano, kad ih društvo odbaci. Tu vreba opasnost. Nasilni muškarci u određenoj dobi postaju opasni za sebe i svoju okolinu, kaže.

