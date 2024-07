Milanović dobio podršku Stranke umirovljenika: 'Oni su najviše pogođeni inflacijom i nepravdom'

Nakon što su održani parlamentarni i europski, sljedeći su po redu u ovoj superizbornoj godini predsjednički izbori. Zoran Milanović već je objavio da će se ponovno kandidirati za funkciju koju trenutno drži. Tim povodom danas se oglasio na Facebooku kako bi zahvalio Stranci umirovljenika na iskazanoj podršci.

"Zahvaljujem Stranci umirovljenika koja je najavila da će me, kao i prije pet godina, podržati na izborima za Predsjednika Republike. Razgovarao sam s gospodinom Lazarom Grujićem, predsjednikom Stranke umirovljenika, koji mi je argumentirano govorio o teškom položaju i svakodnevici hrvatskih umirovljenika. Njegove riječi samo su učvrstile moj stav kako su baš umirovljenici najviše pogođeni inflacijom i nepravdom koju danas imamo u Hrvatskoj.

Naši umirovljenici ni najmanje nisu osjetili efekte gospodarskog rasta kojim se godinama hvali vlast, a među 20 posto najsiromašnijih hrvatskih građana najviše je upravo umirovljenika. To je poražavajuće za hrvatsko društvo, neprihvatljivo i mora se promijeniti jer umirovljenici su dali Hrvatskoj neusporedivo više od onog što im Hrvatska danas vraća. I o tome se mora govoriti, a ja sigurno neću šutke gledati tu nepravdu" napisao je predsjednik na društvenim mrežama i u kratkom roku skupio više stotina reakcija pratitelja.

Podsjetimo, predsjednički izbori obično se održavaju krajem godine, a osim Milanovića, službeno se za njih kandidirao i Mislav Kolakušić. Bilo je govora i o kandidaturi Marije Selak Raspudić, nakon raskola s Mostom, no ona još nije potvrđena. Što se tiče HDZ-a, nije sigurno hoće li ići sa stranačkim ili nestranačkim kandidatom, spominjao se i Miro Gavran, no on je u intervjuu za Večernji list odbacio te glasine.

