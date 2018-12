Milanović diskvalificiran? Kandidata za Pantovčak birati na predizborima

U jeku najžešćih špekulacija da bi se bivši šef SDP-a i bivši premijer Zoran Milanović doista mogao kandidirati za predsjedničke izbore, iz SDP-a mu je stigla vrlo žestoka reakcija. Točnije od potpredsjednika stranke Zlatka Komadine koji je s jednog predblagdanskog domjenka, na pitanje je li bivši čelnik stranke mogući kandidat za predsjednika, odgovorio kako se Zoran Milanović distancirao od stranke te da može biti samo nezavisni kandidat.

O stranci u stranci

– Kao stranački kandidat je sebe diskvalificirao – kazao je Komadina.

Međutim, kako iza Komadinine izjave ne stoji nikakva prethodna odluka niti jednog stranačkog tijela mnoge je takva izjava Zlatka Komadine, blago je kazati, iziritirala.

Video - Milanovićevo predavanje o populizmu

[video: 24430 / ]

– No, no, potpredsjedniče. Kako ti ono kažeš: “o stranci u stranci”. Pa se onda tako ponašaj i kad je u pitanju budući predsjednički kandidat. Nemoj javno ispoljavati svoje frustracije – komentirao je na svom Facebook-profilu član glavnog odbora SDP-a Alen Čičak.

Mnogi su jučer naglašavali kako je Zlatko Komadina izjavu dao isključivo u svoje ime, ne u ime stranke. Među njima i član vodstva SDP-a Ivo Jelušić.

– U ovom trenutku stranka zna za jednog potencijalnog kandidata za predsjedničke izbore koji je pokazao svoju ambiciju. I to je europarlamentarac Tonino Picula. Zoran Milanović, s druge strane, još se uvijek nije jasno odredio. Međutim, bude li i on to htio, odnosno, bude li više od jednog zainteresiranog kandidata, stranka mora organizirati predizbore, a članstvo odlučiti iza koga želi da stranka stane. Ne bih ja rekao da se diskvalificirao, svatko ima pravo sudjelovati. I tu treba gledati tko ima najviše šansi pobijediti, a ne tko koga voli ili ne voli – jasan je Jelušić.

I član vodstva stranke i šef Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk poručio je jučer kako svi članovi u SDP-u slobodno iznose svoje mišljenje pa tako i potpredsjednik stranke Zlatko Komadina. Bauk je dodao i kako ne zna ima li stranka boljeg kandidata od Milanovića kao što, dodao je, ne zna hoće li se Milanović uopće kandidirati i ima li uopće šansi na tim izborima.

Neki drugi članovi vodstva misle da ima i da je Komadina dao izjavu motiviran isključivo svojim odnosom sa Zoranom Milanovićem.

– Tu je ključno pitanje želiš li Šavrić kuhinju ili Scavolini ili najnovije Nike tenisice ili tenisice iz Šimeckog. A Zlatko Komadina je očito nostalgičan. Zoran Milanović može biti kohezivni faktor i može pomoći SDP-u odluči li se na koncu doista na kandidaturu – kaže jedan član vodstva SDP-a.

Odredba iz Statuta

Suspendirani potpredsjednik SDP-a Peđa Grbin poručio je pak da se Komadininu izjavu i nema što posebno komentirati te je naglasio da ostaje pri svojoj staroj izjavi da će Milanović biti kandidat SDP-a, ako u današnjem SDP-u postoji imalo razuma.

Nema sumnje da je pitanje kandidature za predsjednika države jedno od onih s kojim se SDP treba pozabaviti što prije. Ta je stranka u svoj novi Statut ugradila mogućnost održavanja predizbora za predsjedničke izbore i spominjala ih kao izglednu opciju. Međutim, neuspjeli pokušaji rušenja šefa stranke i predsjedničke su izbore, pa tako i predizbore, stavili u drugi plan.

– Tijela stranke trebaju što prije odrediti listu za izbore za EU parlament, a paralelno s time definirati tko su sve potencijalni kandidati za predsjedničke izbore, odnosno otvoriti proces da se pronađe kandidat stranke – kaže jedan saborski zastupnik SDP-a koji je uvjeren da bi članstvo pozitivno reagiralo na Milanovićevu kandidaturu za razliku od, kako kaže, aktualnog vodstva. Iako, prema nekim informacijama, ni Davor Bernardić nije nesklon podržati Milanovića u kandidaturi u nadi da bi to moglo i njega spasiti na mjestu šefa stranke.

VIDEO: Kolinda Grabar Kitarović položila vijenac na grobu dr. Franje Tuđmana