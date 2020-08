Mihalinec o početku škole: Skandalozno što je premijer izjavio da nastava mora početi 7. rujna

Branimir Mihalinec, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama komentirao je nove preporuke koje su donesene uoči početka nove školske godine te naglasio da bi se otvorena pitanja trebala rješavati s ministrom obrazovanja Radovanom Fuchsom.

- Otvorena pitanja bi trebali rješavati s ministrom i njegovom ekipom, ali moram reći da smatram skandaloznim to što je premijer izjavio da nastava mora početi 7. rujna, a Ministarstvo znanosti i obrazovanja nije ekipirano. Ministar nema državne tajnike, nema izravne ljude koji mogu voditi sustav predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja. Jedino možemo komunicirati s ministrom, a on je toliko bukiran da ne možemo s njim održati sastanak, rekao je Mihalinec.

Dodao je kako postoje i zaposleni i članovi obitelji koji su u rizičnim skupinama te da oni neće smjeti ući u školu ove godine, piše N1.

Smatra da je samo pitanje vremena kada će doći do proboja virusa u školske ustanove i da je online rad mentalno težak za učenike.

- Neminovno će se to dogoditi. Naš stav je da bi svi ti zaposleni trebali nastaviti dalje raditi jer su to ljudi koji su radno sposobni, a koji zbog epidemioloških mjera moraju biti u samoizolaciji. Moralo bi im se omogućiti da rade online s učenicima koji su također u samoizolaciji iz istih razloga. Naravno da je takav rad mentalno težak, jer ta zatvorenost loše utječe na zdravlje, ali mogućnost da se može raditi pomaže u takvom slučaju. O tome moramo razgovarati s ministrom i njegovim suradnicima, istaknuo je Mihalinec.

Nastava će se održavati prema kombiniranom modelu što podrazumijeva da se dio nastave izvodi uživo, a dio online putem.

- To je isto predmet razgovora. Ako se primijeni epidemiološka mjera da je jedan dio razreda kod kuće, a drugi je u školi tada nastavnik istu nastavnu jedinicu radi dva puta s istim odjelom i to treba regulirati i plaćanje. Naš je prijedlog da se smanji broj učenika koji dolaze u školu jer srednje škole su epidemiološki najrizičnije. U takvim školama bi onda primjerice prvi i treći razredi išli jedan tjedan u školu, a drugi i četvrti bi svu nastavu imali online, sljedeći tjedan se okrene. Žalosti me da ministar i njegova ekipa nisu taj dio usvojili iako je radna skupina i to predložila, rekao je Mihalinec.