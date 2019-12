Mihalinec: Štrajk nije toliko omeo učenike da bi polugodište bilo izgubljeno

Nastavnici će sve napraviti da učenici ne budu oštećeni, neka se roditelji ne brinu, poručio je večeras predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Branimir Mihalinec komentirajući štrajk u školama koji je danas završen nakon što su predstavnici sindikata postigli dogovor s Vladom.

Mihalinec je, gostujući u HRT-ovoj emisiji Otvoreno, rekao da se ne slaže da je štrajk toliko omeo učenike da je polugodište praktički izgubljeno. Rekao je da će učenicima sutra sve biti novo, ali da će se u srijedu već naviknuti te da će sve uskoro opet ući u kolotečinu.

- Vjerujem da neće biti nikakvih velikih šteta. Nastavnici će sve napraviti da učenici ne budu oštećeni. Neka se roditelji ne brinu - rekao je Mihalinec koji smatra kako je postignut dobar kompromis i zadovoljan je kako su pregovori završili.

Na pitanje što je s nenastavnim osobljem za kojeg su isto tražili povećanje koeficijenta kaže kako nikada nije bilo riječ o koeficijentima za njih jer bi to bilo prekomplicirano: - Nismo ih iznevjerili jer to nije bilo moguće postići takav dogovor. Tada bi se otvorila mogućnost za povećanje koeficijenta svima za što Vlada nema novca. Za njih smo postigli jednako povećanje plaće i nismo tražili jednak koeficijent nego smo tražili koeficijente za nastavno osoblje. Nismo nikog iznevjerili postigli smo ono što smo tražili i još smo dogovorili povećanje koeficijenata za računovođe i tajništvo. Oni imaju veće povećanje koeficijenata nego učitelji. Kroz ovu dinamku će biti povećanje plaće od 9 posto ta računovođe i tajništvo.

Sanja Šprem, predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja, na pitanje kako će nastava biti nadoknađena odgovorila je da će se to vidjeti prema preporukama iministarstva te da se radi o autonomnom pravu svake škole.

- U ovom momentu sa sigurnošću možemo reći da nastava sutra počinje. Na koji način će škola modificirati rad, koji će biti oblik nadoknade, to ćemo tek vidjeti - rekla je Šprem.

Savjetnik ministrice znanosti i obrazovanja Marko Košiček napomenuo je da bi upisi na visoka učilišta trebali ostati kao što je planirano. Rekao je da još nemaju podatak o financijskom učinku.

- Dozvolite da si uzmemo još nekoliko dana da možemo dati konkretan odgovor na to pitanje - rekao je Košiček.

Kako je svaka škola imala drugačiji pristup štrajku, postoje četiri opcije za koje se škole mogu odlučiti kako će nadoknaditi nastavu: Nenastavni dani, primjerice dan škole kada nema nastave. Svaka škola ima barem tri nenastavna dana koja sada može iskoristi za nadoknadu; Zimski praznici ne bi trebali trajati duže od dva tjedna; Proljetni praznici se mogu skratiti: Rad subotom koji nije njiihova preporuka no postoji opcija da se i tako nadoknadi jedan dio nastave.

S tim su se složili i Šprem i Mihalinec.

Predstojnik Ureda premijera Zvonimir Frka Petešić rekao je da je odrastao u Francuskoj, koja je "svjetski šampion štrajka" koji znaju trajati puno duže nego ovaj.

- Nikad se nije probila školska godina, sve se stigne u godini malo bržim ritmom i nikada se nije otvorila tema kako će se nadoknaditi godina - rekao je Frka Petešić.

Upitan je i očekuje li Vlada sada zahtjeve drugih državnih i javnih zaposlenika poput carinika, liječnika...

- Razgovara se i traži se rješenja, a upravo je to bio cilj Vlade, da se izbjegne situacija gdje bi došlo do nekontroliranih i prekomjernih zahtjeva koji fiskalno nisu održivi, koji bi poništili sve što je omogućeno protekle tri godine, a to je zdrav rast - rekao je Frka Petešić, dodajući da je svima u interesu da plaće rastu postupno, a ne skokovito.