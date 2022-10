Meterolog objavio zastrašujuću snimku uragana Ian: 'Ovo nisam doživio u trideset godina'

Florida, Sjeverna i Južna Karolina u subotu su se pokušavale oporaviti od razaranja koje je izazvao uragan Ian, jedna od najjačih oluja koja je pogodila američko kopno i koja je ostavila desetke milijardi dolara šteta i nepoznati broj umrlih.

Ian, sada ciklon, oslabio je, ali se i dalje predviđa da bi mogao izazvati štete u dijelovima Karolina, Virginije i Zapadne Virginije u subotu ujutro, prema Nacionalnom centru za uragane.

"Opasni olujni valovi, bujične poplave i opasnost od jakog vjetra se nastavljaju", navodi se.

We were in the eye wall of Cat. 4 #Hurricane #Ian for over 5 hours and the back side was the worst.

I haven't experienced anything close to this in over 30 years @weatherchannel pic.twitter.com/wfEqcuEBAm