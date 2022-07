Mesićeva izjava izazvala gnjev srpske javnosti, grad Prizren proglasio ga počasnim građaninom

Ono što je gospodin Stjepan Mesić rekao za naše političare koji su pod sumnjom da su počinili ratne zločine i nalaze se u Haagu, to je njegov stav i njegov mišljenje. On ima pravo iznositi svoje mišljenje i u to ne ulazim niti želim komentirati", ekskluzivno za Večernji list kazao je gradonačelnik Prizrena, Shaqir Tota ističući kako jedino o čemu možemo pričati je to zašto su ga proglasili počasnim građaninom grada Prizrena.



Bivši predsjednik Stjepan Mesić svojom izjavom da čelnike Kosova u Haagu smatra nevinima, ponovno je izazvao gnjev srpske javnosti.