Mehanizam za pokretanje čiovskog mosta plaćen 7 milijuna kuna, a pokrenut dva puta ove godine

Prošle godine otvoren je novi most koji spaja Čiovo i Trogir. Investicija je to vrijedna 32 milijuna eura, od kojih je 85 posto bespovratnih sredstava EU. Na svečanom otvorenju okupili su se tada svi istaknuti dužnosnici, a gradonačelnik Trogira kazao je tom prilikom "još nismo ni svjesni koliko je ovo velika stvar".

I doista, velika je to stvar za lokalno stanovništvo koje je na ovaj most čekalo gotovo pola stoljeća. No ovih dana na vidjelo je izašao jedan zanimljivi podatak vezan uz most.

Kako piše Slobodna Dalmacija, mehanizam za podizanje čiovskog mosta plaćen je skoro sedam milijuna kuna, a ove godine upotrebljen je samo dva puta, od čega je jednom bilo zbog popravka samog mehanizma. Prošle godine je godine pak upotrebljen samo šest puta.

Ostala podizanja mosta provedena su bila isključivo na uporno traženje jedriličara. "Hrvatske ceste" bi im u ranim jutarnjim satima otvorile put, a kad bi se htjeli vratiti na vezove, zvali bi ih da "bace ključ" pa se postavlja pitanje kako je proces propuštanja plovila izgledao ako se radi o turistu jedriličaru "koji ne zna čovjeka koji zna čovjeka".

Usporedbe radi, postoje mostovi na Jadranu koji se pokreću dva puta dnevno, čime u 24 sata odrade godišnju kvotu ganc novoga čiovskog ponosa.