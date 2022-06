Medvedev se narugao europskim čelnicima: Ljubitelji žaba, kobasica i špageta vole posjećivati Kijev

Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev narugao se posjetu nekolicine europskih čelnika Kijevu, nazvavši ih beskorisnima u tvitu koji ismijava nacionalne stereotipe. "Europski ljubitelji žaba, kobasica i špageta vole posjećivati Kijev", napisao je na engleskom, aludirajući na francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, njemačkog kancelara Olafa Scholza i talijanskog premijera Marija Draghija.

Medvedev je bio predsjednik Rusije od 2008. do 2012. godine, a sada je trenutno zamjenik predsjednika Nacionalnog sigurnosnog vijeća. Od početka ruske invazije na svome Twitteru ismijava izjave europskih političara.

European fans of frogs, liverwurst and spaghetti love visiting Kiev. With zero use. Promised EU membership and old howitzers to Ukraine, lushed up on gorilka and went home by train, like 100 years ago. All is well. Yet, it won’t bring Ukraine closer to peace. The clock’s ticking