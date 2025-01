Masakar u Cetinju bio je i prije tri godine, Vuk Borilović tada je ubio 10 ljudi, išao je od kuće do kuće i pucao iz karabina

Krvavi pokolj u kafiću u Cetinju potresao je Crnu Goru na Novu godinu, ali i susjedne države. Naime, Aco Martinović (45) je nakon svađe iz vatrenog oružja ubio sedmero ljudi i još je uvijek u bijegu. No, Crnogorci iz Cetinja sličan su slučaj već imali. Svi još pamte masakr 12. kolovoza 2022. kada je u tom gradu ubijeno 10 ljudi, od čega dvoje djece, te sam napadač Vuk Borilović (34). Jedna od preživjelih tadašnjeg napada bila je Darinka Čelebić (88).

- Bila sam u kući kad je došao. Odjednom se pojavio na terasi, a ja sam bila nasuprot njega, kod stepenica. Samo me gledao. Ja sam mu rekla: 'Samo me nemoj ubiti', 'Nemoj pucati u mene'. Onda je digao ruku s oružjem, zapucao i ranio me, a ja sam mu rekla: 'Ti me ubi!'. Kod mene su bile Slavica Zvicer i Mileva Ramadanović (76). Slavica je sjela na beton, a Mileva je prevrnula stolicu. Kazala sam mu: 'Nemoj pobiti žene.'. A on je zatim pogodio Milevu u ruku, a Slavicu ne znam ni sama više gdje – ispričala je Darinka čiju izjavu prenosi Objektiv. Ona je tada uspjela pobjeći iskočivši kroz prozor bosa.

- U bolnici sam čula koga je sve ubio. Ubio bi i mene da nisam pobjegla. Sigurno! Slavica i Mileva su prije toga sjedile kod mene, a ja sam im rekla kad je počela pucnjava: 'Ovo neće dobro proći'.

Sam napadač je nakon svega ubijen. Smrtonosni hitac u Borilovića ispaljen iz policijskog pištolja, ali je on bio pogođen i nekoliko puta iz oružja koje nije bilo policijsko, naveli su tada forenzičari.

Vuk je bio miran i povučen radnik Nacionalnog parka Lovćen, kako su ga opisale kolege, a meta u pohodu bila mu je jedna podstanarska obitelj. Nakon što je ubio njih, išao je od kuće do kuće i iz lovačkog karabina pucao u susjede i sugrađane koji su mu se našli na putu.

