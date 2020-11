Markotić upozorila na opasnu posljedicu COVID-19: Nema onoga tko se smije opustiti

U Hrvatskoj je danas zabilježeno 3056 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a preminule su 43 osobe, izvijestio je Nacionalni stožer. Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević' Alemka Markotić rekla je kako se kod težih oblika bolesti primjećuju iznimno jake upale pluća, uslijed kojih dolazi do prekomjernog oštećenja tkiva.

"Ono što se primjećuje jest da dolazi do težih upala pluća. Nakon upale može tkivo potpuno zacijeliti, no u nekim situacijama dolazi do oštećenja tkiva. Može dovesti do fibroze pluća. To kasnije može biti ozbiljno stanje", kazala je Alemka Markotić na pitanje o posljedicama koronavirusa.

Video: Markotić objasnila koje su moguće teške posljedice bolesti COVID-19

"Bitno je reći da i kod mladih, a prethodno zdravih, može doći do jakog imunološkog odgovora pa se završi teško. Nema onoga tko se smije opustiti i reći da mu neće ništa biti", dodala je.