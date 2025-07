Anušić u Saboru: Sve naše vojarne su sigurne, to je bila provokacija

Govoreći o incidentu upada civila u vojarnu u Udbini, a u kontekstu uvođenja vojne obuke koja od siječnja kreće za nultu generaciju 19-godišnjih ročnika, ministar obrane Ivan Anušić rekao je u ponedjeljak u Saboru, gdje je predstavio paket obrambenih zakona, da su sve naše vojarne sigurne. "Naše vojarne su sigurne. Ovo što se dogodilo, dogodilo se po meni kao jedna vrsta provokacije i zasigurno ćemo uvesti još novih mjera unutar Oružanih snaga", kazao je ministar govoreći o prošlotjednom incidentu kada su tri civila automobilom upala u štićeni prostor vojarne u Udbini.

Pitanje sigurnosti nametnulo se tijekom rasprave o paketu obrambenih zakona kojima se, između ostalog, ponovno uvodi temeljno vojno osposobljavanje, a koje će od siječnja iduće godine biti obvezni proći mladi s navršenih 19 godina. Anušić je u Saboru predstavio Strategiju obrane RH, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga RH od 2025. do 2036. godine te izmjene Zakona o obrani, kao i o službi u Oružanim snagama. Fokus rasprave sveo se na uvođenje dvomjesečnog vojnog roka. Za one koji to ne žele i pozovu se na priziv savjesti iz moralnih ili vjerskih razloga, alternativa je civilno služenje - tri mjeseca kroz sustav Civilne zaštite MUP-a ili četiri mjeseca na komunalnim poslovima u lokalnim jedinicama.

Anušić o civilnom služenju: Nikome se ništa neće uskratiti

Ključna kritika oporbe odnosila se na odredbe kojima će prednost pri zapošljavanju u državnoj upravi i lokalnim jedinicama imati oni koji prođu vojnu obuku, ocjenjujući to diskriminacijom, ali i na nejasno definiran priziv savjesti za civilno služenje. Što su dovoljno uvjerljivi moralni i vjerski razlozi za civilno, a ne vojno služenje obuke te tko će odlučivati o tim zahtjevima, ispitivali su zastupnici. "Prigovor savjesti mora biti uvjerljiv, ali neće biti problem dokazati uvjerljivost. Puno se njih ranije pozivalo na prigovor savjesti, a poslije su dobivali dozvole za naoružanje i postali lovci, to se više neće moći dogoditi. Odluku o zahtjevima će donosi Povjerenstvo MUP-a, a nitko tko se bude pozvao na priziv savjesti neće doći u situaciju da ga i ne dobije. Nikome se neće ništa uskratiti", naglasio je ministar.

Ivica Baksa (NPS) i Dalibor Paus (IDS) pitaju se da li je civilno služenje, obzirom na omogućavanje prednosti pri zapošljavanju samo onima koji prođu vojni rok, ali i činjenicu da civilno traje duže od vojnog, alternativa vojnoj obuci ili zapravo penalizacija. "Htjeli smo vojni rok napraviti motivirajućim i da se veći broj odluči za vojno, a ne civilno služenje. Prednost će imati samo pod jednakim uvjetima kao ostali na natječaju, dakle, ako imaju isti broj bodova, onaj tko je prošao vojnu obuku imat će prednost. Niz je kategorija koje imaju prednost, pa zašto onda ne bi imali i te ljude koji se stavljaju na raspolaganje državi", rekao je ministar.

S druge strane, SDP-ovu Ivanu Račanu nije znao odgovoriti tko će, primjerice, prednost pri zapošljavanju imati ako se jave osoba s invaliditetom, branitelj i onaj tko prođe vojnu obuku. "Sve tri osobe će imati prednost, povjerenstvo za taj natječaj će odlučiti, ne znam, iskreno, odgovor", rekao je.

Oporba upozorava na diskriminaciju

Damir Bakić (Možemo) istaknuo je kako ta odredba nije diskriminatorna samo prema ženama koje nisu u obvezi proći vojnu obuku već i prema onima koji će iz medicinskih razloga biti oslobođeni vojne obveze i muškarcima starijima od 30 godina koji nisu prošli i ne mogu proći vojnu obuku jer se propisuje obveza samo za mlađe od 30 godina. "O tome ćemo očigledno još razgovarati i kroz drugo čitanje", odgovorio je Anušić.

Na upozorenja da će odlazak na obuku utjecati na školovanje mladih, ministar je naglasio kako je obrazovanje prioritet. "Ne moraju svi oni u prvim mjesecima kada napune 19 godina odraditi vojno osposobljavanje, ono se može odraditi do 30. godine života. Studenti mogu dobiti odgodu, nikome se neće uskratiti obrazovanje", rekao je. Burna se rasprava pokrenula nakon što je Ivana Kekin (Možemo) upitala u kojem će se to smjeru Hrvatska mijenjati nakon Thompsonova koncerta, a što je ministar nedavno rekao.

Orešković: Uvodite vojni rok jer je vojska postala neatraktivna

"Ne mogu objasniti u jednoj minuti, ali želim naglasiti da ne podnosim niti jednu vrstu ekstremizma, a posebno vašu lijevu, vi ste ekstremna ljevica. Ne podnosim ni ekstremnu desnicu, ali ekstremna ljevica je toliko loša za naše društva. Referirao sam se na pola milijuna mladih ljudi koji su pjevali o domovini i kršćanskim vrijednostima, a vi ni najnižu komunalnu politiku niste sposobni voditi", odgovorio je ministar.

Na opasku Dalije Orešković (DOSIP) da vojni rok Vlada uvodi jer je vojska postala neatraktivna, Anušić je istaknuo kako je dugo bila zapuštena te da geopolitičke okolnosti to nalažu. Kao strateške obrambene ciljeve naveo je kibernetičku zaštitu, ulaganje u besposadne letjelice i sustav protuzračne obrane. "Spremni smo preuzeti vodeću ulogu u proizvodnji malih borbenih dronova unutar NATO-a i EU", rekao je te istaknuo kako su predvidjeli i jačanje domaćih kapaciteta za servisiranje, održavanje i nadopunjavanje streljiva.

Na pitanja kojim resorima će se uzeti da bi se ostvarilo povećanje izdvajanja za obranu, Anušić je kazao kako je to povećanje planirano postupno kroz idućih 10 godina. "Izdvajanja za obranu do sada smo gledali kao trošak, ali to ne bi trebalo biti tako. Proračun se odlično puni, neće nitko osjetiti štetu, a da se to i dogodi, ne bi trebao biti veliki problem jer je ipak obrana temelj svega", rekao je.