Potpisao za Dinamo, a nije odigrao nijednu utakmicu za prvu momčad: 'Bilo je nekih aneksa ugovora, ne sjećam se detalja'

Bivši nogometaš Dinama Marko Kolar , koji danas igra u dresu Gorice, svjedočio je u nastavku suđenju braći Zdravku i Zoranu Mamiću , Mariju Mamiću, Damiru Vrbanoviću i Sandru Stipančiću, optuženima za izvlačenje najmanje 19,2 milijuna eura iz Dinama u sklopu zločinačkog udruženja.

U Dinamo je stigao kao dječak, imao je stipendijski ugovor, a potpisao je i profesionalni, no iako je trenirao sa seniorima, nije odigrao niti jednu službenu utakmicu za prvu momčad. Zastupala ga je sportska agencija Marija Mamića, no ne sjeća se detalja ugovora ni s agencijom, ni s Dinamom. Dok je ta agencija vodila brigu o njegovoj karijeri, komunicirao je, kaže, samo s Marijem Mamićem.

- Koliko se sjećam, nisam imao nikakvih financijskih obveza prema Mamićevoj agenciji, mislim kako je bio ugovoreno da agencija ima pravo na nekakav postotak od budućih transfera. I danas igram nogomet, ali me više ne zastupa Mamićeva agencija. Dok sam bio s njima, nije bilo nikakvih transfera – ispričao je Marko Kolar. Prvi profesionalni ugovor s Dinamom dogovorio je njegov otac jer je on bio "na granici punoljetnosti". - Mislim da je detalje dogovarao sa Zdravkom Mamićem, ne znam s kim bi drugim – dodao je svjedok. Tužiteljstvo mu je, pak, predočilo njegov prvi profesionalni ugovor s Dinamom, iz 2012. godine, a iz kojeg proizlazi da je imao mjesečnu plaću od 10.000 kuna bruto.

Nije se sjećao ni je li imao pravo na podjelu transfernog obeštećenja od budućih transfera, no uvidom u ugovor našao je odredbu kojom je to bilo ugovoreno u omjeru 50:50. Kazao je i da je potpisivao neke anekse, ali ne sjeća se detalja. Predočena su mu potom tri aneksa ugovora, jedan iz 2013. te dva iz 2014. godine. Potvrdio je da je na njima njegov potpis. Aneksima mu je povećana plaća, a za prvi je dobio i nagradu od 125.000 eura koja mu je isplaćena na račun.

- Vjerujem da je moj tata dogovorio da mene u karijeri zastupa agencija Marija Mamića, a s kim je on to i kako dogovarao, ja to ne znam – kazao je Kolar. Na upit tužitelja je li mu poznata tvrtka Rasport Management, odgovorio je da je upravo s njom potpisao ugovor o zastupanju u karijeri. - Koliko znam, nitko od članova moje obitelji, a ni ja, nismo predali neki novčani iznos agenciji – izjavio je. Nema saznanja ni da bi on ili njegovi roditelji prodali njegova prava na 50 posto transfernog obeštećenja.

I u istrazi su Marko Kolar, kao i njegov otac Davorin Kolar, naveli kako nisu imali saznanja da bi mu pripadalo pravo na 50 posto transfernog obeštećenja, ali i da sam ugovor nisu niti čitali jer se radilo o špranciranim ugovorima. O svim odredbama ugovora odluke je donosio, izjavili su tada, Zdravko Mamić te su oni potpisali ono što bi im on dao na potpis.

Davorin Kolar ispričao je i kako je u razvgovoru s roditeljima drugih igrača saznao je da bi najbolje bilo da za menadžera angažira Marija Mamića, što je i učinio te u ljeto 2013. potpisao ugovor s njegovom agencijom Rasport Management. U isto je vrijeme potpisan novi profesionalni ugovor između Marka Kolara i Dinama, nakon čega ih je kontaktirao Mario Mamić koji im je rekao kako bi bilo potrebno da potpišu još jedan ugovor, s drugom stranom tvrtkom, što su oni i učinili.

Davorin Kolar ispričao je i kako je na ugovoru po kojem nogometna agencija Rasport Management A.G. iz Švicarske Konfederacije preuzima brigu o menadžerskom zastupanju njegova sina, kao direktor te agencije naveden Marco de Cia, no tu osobu nisu nikad vidjeli, a jedini s kime su razgovarali u vezi ugovora bio je M. Mamić. U ugovoru je bilo navedeno da vrijedi deset godina te da postoji obveza igrača Marka Kolara da po odlasku iz Hrvatske u inozemstvo toj agenciji predaje 10 posto svojih prihoda. Ukoliko prije isteka tog ugovora odluči raskinuti suradnju s tom agencijom, mora platiti milijun eura.

