Marijan Pavliček u Saboru podigao zastavu HOS-a: 'Imamo dvostruke aršine'

Zastupnik Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček u utorak je podigao i pokazao za saborskom govornicom zastavu HOS, rekavši da je zbog takve zastave na balkonu za vrijeme utakmice građanin iz Kaštel Sućurca kažnjen, dok u Kumrovcu i na Paradi ponosa na jugoslavenske zastave nitko ne reagira. "Građanin iz Kaštel Sućurca kažnjen je sa 700 eura zbog isticanja zastave hrvatske vojne postrojbe HOS-a na balkonu svoje kuće za vrijeme nogometne utakmice, dok se istodobno u Kumrovcu i na Paradi ponosa vijore jugoslavenske zastave i nitko ne reagira", kazao je Pavliček u slobodnom govoru u ime Kluba Hrvatskih suverenista, stranke Pravo i pravda i nezavisnog Josipa Jurčevića.

"Imamo dvostruke aršine”, ocijenio je Pavliček podignuvši tijekom govora HOS-ovu zastavu koju je donio sa sobom. Pozvao je ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića da uputi dopis svim policijskim postajama u Hrvatskoj da ne kažnjavaju isticanje HOS-ove zastave jer to nije zakonski kažnjivo.

"Još uvijek imamo četničke spomenike, a kažnjavaju se moji suborci koji su branili domovinu i koji koriste legitimna obilježja i pozdrav, a to su HOS-ovci", dodao je Miro Bulj (Klub Mosta) na tu temu. "Ponovno se poigravate, ali vezali ste uz HOS pa može proći, no molim vas da izbjegavamo takve dvosmislene pozicije i govor", reagirao je na Bulja predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Selak Raspudić: Rast obiteljskog nasilja prema osobama starije životne dobi

Marija Selak Raspudić u slobodnom govoru u ime Kluba nezavisni i Fokusa upozorila je na značajan porast obiteljskog nasilja prema osobama starije životne dobi. U jedanaest mjeseci 2023. bilo je 974 žrtava, a u 2021. njih 760, navela je. Unatoč poraznoj statistici još uvijek nismo osnovali zasebno tijelo koje bi bi bilo nadležno za probleme s kojima se susreću osobe starije životne dobi, nema posebnih jedinica unutar pravobraniteljstva koja bi se posvetila osobama starije životne dobi, poručila je zastupnica.

Ivica Lukanović u ime Kluba SDP-a u svom prvom govoru kao zastupnik kritizirao je način govora u Saboru. "U ovih nekoliko tjedana naslušao sam se toliko uvreda, teških riječi, bezobraznih nastupa i ružne komunikacijske kulture i takav kultura se putem medija prenosi u narod”, kazao je. "Da svojim ponašanjem smanjujemo podjele u društvu bilo bi puno lakše novoosnovanom Ministarstvu demografije da zadrži ljude na ovom prostoru, ovako nam neće pomoći ni stotinu takvih ministarstava”, dodao je.

Mrak Taritaš: Je li MOL uopće pretrpio ikakvu štetu?

Anka Mrak Taritaš (Klub HSS-a, GLAS-a, DOSIP-a) osvrnula se na najavljenu arbitražu MOL-a protiv Hrvatske zbog uredbe Vlade da Ina mora plin prodavati ispod tržišne cijene HEP-u. Kazala je da je Vlada bila obavezna reagirati na anomalije na tržištu koje su dovele do ogromnih cijena te da je vladina reakcija bila potrebna i opravdana. No, dodala je, pritom se nameće nekoliko pitanja, je li MOL uopće pretrpio ikakvu štetu kad se sve zbroji i oduzme, bi li arbitraže uopće bilo da HEP nije prodavao plin za jedan cent u trenutku kada se na tržištu prodavao za 47 eura. Ova tužba je ozbiljna i može imati velike financijske posljedice za Hrvatsku, bilo bi zbilja van pameti da građani sad MOL-u vrate sve što im je Vlada uredbama uštedjela i to zbog još jedne HDZ-ove afere, rekla je Mrak Taritaš.

U slobodnim govorima zastupnici su također svima čestitali Dan nezavisnosti. Pritom je Andro Krstulović Opara (Klub HDZ-a) poručio da smo dužni sačuvati to jedinstvo ocijenivši kako nije normalno da predsjednik Republike ne priznaje Dan državnosti, da za Dan državnosti nema svečanog prijema za strane diplomate, nije normalno da se i dalje dijelimo na 'mi ili oni' i da se pokazuju komunističke zastave. "Moramo njegovati domoljublje, objasniti djeci da domoljublje nije samo majica sa crveno bijelim kvadratićima ili mahanje zastavom na stadioni, domoljublje je i plaćanje poreza i poštivanje zakona i Ustava i odvajanje otpada i pomaganje najslabijima”, kazao je Krstulović Opara.