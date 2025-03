Marija Selak Raspudić osnovala stranku i cilja na Zagreb – može li ugroziti Tomaševića? Evo što kažu analitičari

Marija Selak Raspudić je, nešto više od dva mjeseca prije lokalnih izbora, registrirala vlastitu stranku koja nosi njeno ime. Osnivačka skupština stranke održana je prošlog tjedna u Slavonskom Brodu, na njoj je bilo stotinjak osnivača, a Selak Raspudić je poručila kako će o toj temi govoriti u idućim danima. Neslužbeni izvori govore kako će se stranka za početak zvati Nezavisna lista Marije Selak Raspudić, a o nekom drugom jednostavnijem imenu razmišljat će se naknadno. Uz pretpostavku da će "jurišati" na Zagreb, kakve su joj šanse u srazu s aktualnim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem?

Politička analitičarka Ankica Mamić kaže kako ova vijest nije iznenađenje, naprotiv. - Marija Selak Raspudić je kao nezavisna zastupnica u Saboru ušla u predsjedničku utrku bez infrastrukture, bez stranke i bez novaca jer je novac ostao u Mostu. Ostvarila je treći rezultat na nacionalnoj razini, gotovo 9 posto, što je zapravo fantastičan rezultat za nekog tko baš nije imao novaca za kampanju, ni neku neku veliku kampanju.

U tom smislu ona, a pretpostavljam i suprug jer su zajedno ušli u politiku, žele taj politički kapital i operacionalizirati. Dakle, osnivanje stranke je potpuno logičan korak. Poruka je, dakle, da ostaje u politici i da nakon izlaska iz Mosta, i nakon mandata, želi ostati u politici, i to je dobro. Ona je neko novo lice, mlado lice hrvatske politike – kaže Ankica Mamić, dodajući kako je Marija Selak Raspudić biračima "apsolutno prepoznatljiva", što dokazuje i njezin uspjeh na nacionalnoj razini.

No, tek treba vidjeti hoće li će se njezina osobna popularnost prenijeti i na stranku. To će, kako kaže poltička analitičarka, ovisiti o njezinim sljedećim političkim potezima, ali sada je činjenica da ona nastavlja politički djelovati, no ne više kao nezavisna, već kao članica svoje stranke. Uz pretpostavku da će se kandidirati u Zagrebu, što još uvijek nije oglasila, kakve su joj šanse ugroziti aktualnog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i osvojiti glavni grad? Naša sugovornica ističe istraživanje koje je proveo Ipsos, objavio portal Novog lista, prema kojem bi u Zagrebu osvojila do 16 posto glasova. Ona je, uostalom, na predsjedničkim izborima u Zagrebu već osvojila gotovo 12 posto te je, podsjeća Ankica Mamić, dva puta izabrana u Sabor upravo u prvoj izbornoj jedinici, u Zagrebu.

- Marija Selak Raspudić nije došla "izvana", no situacija je u Zagrebu dosta teška jer je Tomašević, prema istraživanjima, daleko ispred svih. Ipak, ja bih rekla da se njezinog ulaska u zagrebačku utrku najviše boje svi osim Tomaševića, jer nitko od njih nije ni blizu 15 posto prema relevantnim istraživanjima – kaže Ankica Mamić, pa naglašava da tek treba vidjeti hoće li Selak Raspudić na lokalne izbore izaći samo s listom ili će ići i kao kandidatkinja za gradonačelnicu, pa će u tom slučaju biti važno i tko su zamjenici te će onda na puno pitanja trebati dati odgovore kako bismo vidjeli u kojem će smjeru ići dalje.

U kojem bi smjeru mogla ići njezina politika za Zagreb i čije bi glasove mogla privući? Još dok je bila članica Mosta, Marija Selak je, kaže analitičarka, sebe ozicionirala kao centrističku političarku. - Ne bih rekla da je ona prvi izbor desnim biračima, mislim da je ona primarno izbor desnom centru. Marija Selak Raspudić svojim centrističkim pozicioniranjem može biti izbor ljudima koji traže promjene i koji traže nova lica u politici, premda je ona relativno dugo u politici, ali je u tom smislu u odnosu na sve ostale zapravo neko novo lice hrvatske politike – kaže analitičarka koju pitamo bi li mogla zagrabiti u HDZ-ov bazen glasača.

- Sigurno je da HDZ ima problem sa Zagrebom, jer nikako ne nalaze neko ime, nekog kandidata koji bi privukao glasače od centru prema desno, tako da sigurno ljudi koji na nacionalnoj razini glasaju za HDZ mogu glasati sada dati svoj glas za nju. Marija Selak bi mogla zagrabiti i neodlučne i nezadovoljne glasače jer je Ipsosovo istraživanje također pokazalo da je 50 posto građana Zagreba nezadovoljno načinom na koji Tomašević upravlja gradom. Tih 50 posto su meta svima koji izlaze na izbore, tako da i tu je sve moguće – zaključila je Ankica Mamić. Politički analitičar Davor Gjenero, suprotno, smatra kako Marija Selak Raspudić nije relevantan "igrač" u Zagrebu, te kako njezin rezultat ondje nije bio posebno spektakularan.

- Ona je u Zagrebu na predsjedničkim izborima bila iza SDP-ovog i iza HDZ ovog kandidata, bila je četvrta. U Zagrebu može dobaciti do toga da imaju klub u Gradskoj skupštini, ali da bi se plasirala u drugi krug protiv Tomaševića, to nije nešto što se može očekivati, tim više što ju je na prethodnim izborima podržavao Trpimir Goluža koji sada nastupa kao kandidat za gradonačelnika – smatra politički analitičar.

Međutim, dodaje kako je potpuno logično da Marija Selak Raspudić registrira stranku, kao što je i potpuno logično vrijeme u kojem registrira stranku. - Kada su ona i suprug istupili iz Mosta, bilo je jasno da će se to dogoditi. Ona je testirala svoje kapacitete na predsjedničkim izborima i osvojila je zanimljivi prostor desnoga centra, a to je prostor koji je Most mogao uzeti prije dosta godina. To je prostor između konzervativnog i liberalnog u koji je Most, mogao ući s Timom Oreškovićem da su bili malo racionalniji nakon krize njegove vlade.

U tom prostoru su dvije stranke koje su joj blizu u političkom polju, prije svega Most, a onda manje Domovinski pokret i ono što je od Domovinskog pokreta nastalo odnosno Domino, i tu je bila moguća pojava novog političkog igrača. Ona mora računati da će njezin ulazak u taj prostor prilično neprijateljski dočekati u Mostu, ali i u Domovinskom pokretu i u Dominu, s tim da Domovinski pokret i Domino koji su ispod 5-postotnog praga s njom ne gube niti dobivaju – kaže Davor Gjenero.

Također, smatra kako Marija Selak Raspudić tek dugoročno ima mogućnost zagrabiti u HDZ-ovo biračko tijelo. - Mi ne znamo kakvi će se procesi odvijati u HDZ u, ali vidimo da će tu biti promjena. HDZ ima svoje uglavnom konsolidirano biračko tijelo. Njihov problem nije distribucija unutar sadašnjeg biračkog tijela, nego činjenica da oni nisu našli formulu za privlačenje mladih, dakle novih generacija koje ulaze u politički život. Oni taj problem imaju manje izražen nego SDP, što je paradoksalno, ali imaju taj problem, a vrlo lako je pretpostaviti da su birači na koje može računati gospođa Selak mlađi od birača na koje računa HDZ – mišljenja je naš sugovornik, koji prognozira moguću uspješnu političku budućnost Marije Selak Raspudić. - Na predsjedničkim izborima pokazala je da ima kapacitet svoju stranku dovesti do izbornog praga na nacionalnoj razini, a to znači sigurno sudjelovanje s relevantnim klubom nakon idućih parlamentarnih izbora, ako održi taj rejting – zaključio je Davor Gjenero.

