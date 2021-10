OPTUŽENO POLA OBITELJI

Najteža Mamićeva bitka: Suđenje za udruživanja u zločinačku organizaciju mora krenuti ispočetka

Trebalo je čak osam puta zakazati ročište prije nego što je počelo drugo suđenje braći Mamić za izvlačenje novca iz Dinama. Rasprava je održana 3. ožujka, a nije se tada ni slutilo kako će biti – i posljednja, barem do danas. Zadnji je put rasprava zakazana za 21. travnja, no odgođena je jer je dva dana prije Zoran Mamić obznanio kako se i on, kao i brat mu Zdravko, nalazi u Bosni i Hercegovini te se iz nje ne planira vraćati u skorijoj budućnosti. Kada će se nastaviti suđenje, na kojemu je samo pročitana optužnica, a optuženici redom porekli krivnju, u ovome je trenutku – potpuna nepoznanica. Zdravko i Zoran Mamić, Mario Mamić, Damir Vrbanović, Nikky Arthur Vuksan, Igor Krota i Sandro Stipančić tako su dobrano dobili na vremenu.