Mali vodič za kupovinu bez stresa: Kako izbjeći groznicu kupovanja blagdanskih darova?

Stiže nam Božić, vrijeme slavlja, radosti i poklona, kojima se svi najviše veselimo. Ove nam godine Božić pada u utorak i vrlo je vjerojatno da ćemo svi ići kupovati u zadnji tren. Gužve u javnom prijevozu, na parkingu, u shopping centrima i trgovinama, a kako stvari stoje mogao bi i jači snijeg uskoro pasti, tek toliko da nam zakomplicira situaciju. U slučaju da znate što želite darovati svojim najbližima, najbolje bi bilo da već danas krenete u kupovinu poklona, bez puno razmišljanja. No koliko god voljeli primati poklone, ponekad je teško pronaći onaj pravi za voljene, a još je teže odglumiti oduševljenje kad dobijete nešto što niste htjeli. Iz Kraša vam sa stopostotnom sigurnošću poručuju da s čokoladom sigurno nećete pogriješiti.

No uz čokoladu, nije prekasno ni da odaberete i naručite poklon na internetu. Lijepo se zavalite u trosjed, uzmite u ruke mobitel ili i riješite se traženja parkinga i obilaženja shopping centara u vrijeme najveće gužve. Mnogi dućani u blagdansko vrijeme imaju i opciju zamatanja darova, čime možete elegantno riješiti dvije muhe jednim udarcem. Ako niste vješti s on line kupovinom, pozovite nekoga na kavu da vam pomogne i opet riješite dvije muhe jednim udarcem, dobili ste kupovinu, ali i druženje. On line kupovinom najvjerojatnije ćete proći jeftinije jer mnogi web shopovi privlače kupce dodatnim popustima na plaćanje određenim karticama i besplatnim dostavama.

Međutim, što ako nemate pojma što kupiti voljenoj osobi? Za djecu je relativno lako, bilo kakva igračka ili igrica za Playstation će biti odlična, samo se uskladite s ostatkom obitelji i prijatelja da ne kupujete iste poklone. Ako baš nemate nikakvu ideju, a znate da je vaš omiljeni klinac zaluđen igricama i Playstationom, uvijek mu možete kupiti PS bon koji može iskoristiti u on line dućanu. Ako imate tinejdžera u obitelji uvijek možete istražiti što je trenutačno aktualno.

Ako su vam, kao i nama, problem oni malo stariji, koji već imaju sve i stvarno ne znate što bi im kupili, tu se na trenutak odmaknite od shopping groznice i razmislite što je ustvari bit blagdana. Blagdani ne znače najveći poklon pod borom i savršeno postavljeni blagdanski stol. Umjesto da se koncentrirate na rutinu koju ste ponavljali zadnjih par godina, psiholozi predlaže izradu novih koje vam mogu pomoći da se usredotočite na ono što možete učiniti kako biste bili sretni i uživali u vremenu s najdražima, umjesto da razbijate glavu izborom poklona i drugih nebitnih sitnica. Darovi ne moraju biti skupi, simboličan poklon će nekome značiti puno više od još jedne majice ili parfema.

Uzmite, primjerice, dvije Dorina čokolade, jednu odmah otvorite i započnite s čokoterapijom da se riješite stresa. Zatim uzmite papir i olovku i napišite blagdansku čestitku s porukom od srca. Čestitku stavite na čokoladu i zamotajte u jedinstveni omot koji ćete samo ukrasiti, a mi vam donosimo par prijedloga ukrasa da se inspirirate. Ponovite po potrebi, ovisno o broju osoba koje želite iznenaditi personaliziranim darom.

Ispecite omiljene kolače ili kolačiće za koje znate da netko nije jeo od djetinjstva i zapakirajte u običan proziran celofan s mašnom. Osmjesi su zagarantirani.

Bakama i djedovima ne treba puno, dapače, trebate im samo vi. Ionako u mobitelu imate stotine fotografija, izdvojite par najdražih i spojite ih u fotoalbum. Sigurni smo da će imati posebno mjesto na policama.

A možda možete i izraditi nešto sami. Ukrasi za bor od malih češera, potpourri u zdjelicama s omiljenim mirisima, božićno drvce od Griotta, Bajadera i ledenih kocki. Malo ljepila i možete napraviti čuda. A tko zna, možda u vama čuči i pjesnik pa možete sročiti i par prigodnih stihova.

Uz sve prijedloge za smanjenje stresa, teško ćete ga ipak uspjeti potpuno izbjeći tijekom blagdana. U svakom slučaju ne paničarite, izvadite set za prvu pomoć - toplu dekicu, čašu kuhanog vina i jednu finu Dorina čokoladu po izboru. Blagdani su tu, ali ove godine uz Dorina čokoterapiju sve je jednostavnije. Ako ste se ipak odlučili za iscrpljujući shopping i potragu za idealnim poklonom za svakog člana obitelji, na kraju sjednite, opustite se i nagradite jednom Dorina čokoterapijom.

Sretne i slatke blagdane, želi Vam Kraš!

