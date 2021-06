Malenica: Nije istina da nam kriminalci provode reformu pravosuđa, to je populizam SDP-a

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica komentirao je na konferenciji za medije uhićenje trojice sudaca Županijskog suda u Osijeku Zvonka Vekića, Darka Krušlina i Ante Kvesića. Na samom početku kazao je kako su uhićenja rezultat izvida koja traju već neko vrijeme. Istaknuo je da je resorno ministarstvo to koje provodi reformu pravosuđa, a ne Zdravko Mamić. Podsjećamo, Mamić je spomenute suce optužio za primanje mita.

- Ovo pokazuje da nema nedodirljivih. Ministarstvo priprema antikorupcijski paket. Svi će se suci sigurnosno provjeravati svakih pet godina, a ne samo na početku kada postaju suci - naveo je i dodao kako očekuje izručenje braće Mamić.

- Prošli tjedan poslali smo dokumentaciju u Bosnu i Hercegovinu zbog izručenja Zorana Mamića, a poslat ćemo i zahtjev za izručenje Zdravka Mamića zbog ovog procesa - naveo je Malenica,

Komentare iz oporbe da je zabrinjavajuće jer izgleda da kriminalci provode reformu pravosuđa, ministar Malenica odbacio je kao 'populizam'

- To je populistički stav SDP-a. Imali su priliku mijenjati pravosuđe, a ne sjećam se da su napravili nešto značajno. Mi uvodimo nove planove i provjeru sudaca - kazao je i nadometnuo da događaji poput ovakvog jutros ostavljaju mrlju na pravosuđu, no isto tako i da im je cilj maknuti sve one koji 'prljaju' sustav.