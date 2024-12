Majka napadača u Prečkom: 'Molila sam doktora da ga ne pušta van, znala sam da nije siguran'

Stravičan napad dogodio se jutros u školi u Prečkom kada je mladić (19) ušao u školske prostorije i oštrim predmetom napao učiteljicu i nekoliko učenika. Prema informacijama koje su prikupljene, jedno je dijete nažalost preminulo, dok je troje ozlijeđenih učenika hospitalizirano. Učiteljica i napadač također su zadobili ozljede i nalaze se na liječenju. Počinitelj, koji je prije nekoliko godina bio učenik te škole i trenutačno živi u njezinoj blizini, prethodno je bio na psihijatrijskom liječenju. Policija provodi očevid i druge istražne radnje kako bi utvrdila sve okolnosti i dinamiku napada.

Izjava majke osumnjičenog za ovaj tragičan napad, koju je dala za 24sata, bila je dosta zabrinuta. "Rečeno mi je da je napadač moj sin. Jutros ga je tata odveo u dnevnu bolnicu u devet sati, krenuo je ponovno u te dnevne bolnice. Bio je na psihijatriji par puta. Prije mjesec i pol dana mene i majku zatočio je u stanu, uzeo nam je mobitele, ključeve i ponovno završio na Jankomiru. Molila sam doktora da ga ne pušta van jer nije za van", kazala je.

Dodatno je objasnila: "On ima emocionalno nestabilnu ličnost, uz to ima dvije dodatne dijagnoze i rezao se i sve. Doktor ga je hladnokrvno pustio van da mi brinemo o njemu. Noćima smo spavali u strahu, napravili smo sve što smo mogli da se to dijete spasi. On je očito napustio dnevnu bolnicu i uzeo nož i napravio to što je napravio. Ne znam zašto je to napravio, on je u tu školu išao prije pet godina. Ne znam koji je razlog. Čula sam da je i sebe izbo."

*Savjetodavnu pomoć suicidalne i depresivne osobe mogu dobiti na više mjesta. U sklopu KBC-a Zagreb djeluje CENTAR ZA KRIZNA STANJA I PREVENCIJU SUICIDA, gdje se može doći bez najave i uputnice između 8 i 20 sati ili nazvati telefonom 01 2376 470 od 0 do 24 sata.*

