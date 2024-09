Majka djece poginule u stravičnoj nesreći u Srbiji: 'Kamo sreće da me nisu izvukli'

Jedina osoba koja je preživjela stravičan sudar s oklopnim vozilom srpske vojske u Ušću je M.L., majka troje djece koja su, sa njenim suprugom i susjedom, na mjestu poginula. Žena koja je u trenutku ostala bez cijele obitelji i sama je zadobila teške ozljede, a ispod vojnog vozila bila je zarobljena dva sata.

"Kamo sreće da me nisu izvukli. Što će mi život sada bez njih" kroz suze je kazala za Blic. Ona je, kaže, bila na suvozačkom sjedalu u trenutku nesreće. "Taj vojnik u vozilu je išao pravo na nas, kao da nas hoće ubiti. Muž ga je pokušao izbjeći, ali nije mogao, on je išao posred ulice. Ubio mi je troje djece, cijelu obitelj mi je ubio! Ako ima pravde, nikad da ne izađe iz zatvora" poručila je M.L. Ona ima ranu na čelu i zavijenu desnu ruku, no na vlastitu odgovornost je izašla iz bolnice.

Teška prometna nesreća dogodila se oko 13 sati u subotu kod Kraljeva u Srbiji. U sudaru automobila i 'PSARS' vozila smrtno su stradali otac D. L. (1991.), njegova djeca L. L. (2014.), L. L. (2017.), M. L. (2023.) i susjeda D. K. (1997.). Srpska vojska izdala je priopćenje u kojemu potvrđuje događaj.

"Tijekom realizacije redovnih zadataka, došlo je do sudara borbenog vozila VS 'PASARS' s civilnim vozilom. Borbeno vozilo Vojske Srbije kretalo se u smjeru Raške i bilo je u koloni pod pratnjom vojne policije" naveli su. Zbog sumnje da je počinio teško djelo protiv sigurnosti javnog prometa, policija je u suradnji s Višim tužiteljstvom u Kraljevu privela vozača M.V. (1970.) koji je upravljao vozilom Vojske Srbije, priopćilo je Ministarstvo unutarnjih poslova.

