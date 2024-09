Macu Miku na ulici je napao pas, nepoznatog psa ubio je naoružan čovjek

Maca Mika te večeri vraćala se kući. Nedostajalo je još nekoliko koraka da dođe do dvorišta u kojem bi bila sigurna, dvorišta kuće u osječkom naselju Retfali. No, u njega nikad nije ušla, dograbio ju je pas koji je izišao iz susjednog dvorišta.

Bio je sam, vlasnika nije bilo u blizini. Macu nije puštao, predomislio se tek nakon povika svjedoka koji su sve vidjeli. Dok su stigli do mace, psa više nije bilo, ne znaju je li ga vlasnik pozvao ili se sam vratio kući. U tom trenu, kažu, bilo im je važno samo da pokušaju pomoći mački. Uključili su se i volonteri, mačku su odveli dežurnom veterinaru, ali ozljede su bile preteške da bi preživjela. Jedino što je preostalo bilo je pomoći joj da ode bez boli, da ne umire u mukama. Sve je prijavljeno i policiji, a završilo je s obavijesnim razgovorima. Oni koji su vidjeli napad psa nisu željeli svjedočiti.

– Obavljenim obavijesnim razgovorom utvrđeno je da dojaviteljica nije bila svjedokom događaja već je policiji prenijela sadržaj poruke koju je od poznanice dobila preko društvene mreže Facebook. Ona joj je navela da je staford napao mačku koja je zbog težine zadobivenih ozljeda eutanazirana. Dojaviteljici nije bio poznat ni vlasnik psa, a ni vlasnik eutanazirane mačke. Operativnim radom i do sada prikupljenim saznanjima nije se došlo do saznanja o vlasniku psa koji je ozlijedio mačku. O navedenom događaju obaviješten je Državni inspektorat – odgovorili su nam iz PU osječko-baranjske.

Foto: Privatna arhiva

Tko je vlasnik, odnosno vlasnica mačke ipak se doznalo. Vlasnica sama tvrdi da zna i tko je vlasnik psa, a kakav će biti kraj priče još uvijek ne znamo, svi uključeni u priču prijete se tužbama. Kako god one završile, mački više nitko neće pomoći. Baš kao ni bezimenom psu kojeg je u Donjem Novom Selu na ulici, usred dana, iz vatrenog oružja ubio čovjek. Tko je pucao i dalje se ne zna, iako se sve dogodilo još u siječnju. Svjedokinja koja je stigla u trenutku kad je pas pao na cestu u razgovoru s policijom iskazala je sumnju tko bi mogao biti počinitelj. Jer nije to prvi pas koji je ubijen na isti način, a dobro se zna tko ima oružje. Da je pas ubijen iz vatrenog oružja potvrdila je i razudba, u njegovom tijelu pronađeni su meci. U odgovoru na ponovni upit iz Policijske uprave vukovarsko-srijemske ističu da počinitelj još uvijek nije pronađen.

– Dosadašnjim kriminalističkim istraživanjem nismo utvrdili počinitelja, kao ni zračno oružje kojim je usmrćen pas iz tog događaja. Policijska uprava vukovarsko-srijemska je upućivanjem kaznene prijave zbog sumnje da je počinjeno kazneno djelo iz članka 205., ubijanje i mučenje životinja, izvijestila Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima. Policijski službenici nastavljaju s kriminalističkim istraživanjem tog događaja – kažu iz PU vukovarsko-srijemske. Počinitelj je nepoznat pa od kaznene prijave neće biti baš nikakvih rezultata. Što i dalje istražuju ne znamo, ali s osobom koja je sve prijavila nisu razgovarali.

I premda zakoni propisuju kazne za vlasnika čiji je pas sam i bez nadzora bio na ulici, kao i za nepoznatu osobu koja je ubila psa na ulici, dosadašnji rezultati istraga ne daju nadu da bi se bilo što moglo riješiti. Ne daju nadu da bi netko mogao i odgovarati i dobiti propisanu i zasluženu kaznu. I nisu jedini, nerijetko se baš od onih koji bi trebali provoditi zakone čuje 'pa to je samo životinja' ili 'to je običan pas'. Nije ni čudno da svjedoci ne prijavljuju, a počinitelji istovremeno nastavljaju s istim prekršajima i kaznenim djelima. I dalje će tako, sve dok ih ne zaustave oni kojima je to posao.