Luksuzna torba od 30.000 eura, milijuni u gotovini: Ovako je živio šef Hamasa

Nakon smrti vođe Hamasa Jahje Sinvara, objavljuje se sve više detalja o njegovu smaknuću, ali i o životu u tunelima koje je gradio Hamas. Sada je izraelska vojska objavila video koji prikazuje slike iz tajnog bunkera vođe terorista.

Dok se humanitarna situacija u Gazi pogoršava od napada Hamasa na Izrael 7. listopada prošle godine i posljedičnih odmazdnih napada, vođa Hamasa je sa svojom obitelji živio u luksuzu. "Nalazimo se ovdje u glavnom skrovištu Jahje Sinvara", govori na početku videa neimenovani izraelski vojnik. Prema informacijama, u kompleksu su se do kraja skrivali sam vođa Hamasa, njegova obitelj i Sinvarovi saveznici.

Hey, fashionistas! Mrs. Sinwar, wife of Hamas leader, carries her Hermes Birkin leather and gold purse (valued at $32,000), as she walks through the tunnels beneath Rafah.



Humanitarian aid for Gazans was funneled “through” Hamas, UNRWA, and Gazan ministries. Billions of… pic.twitter.com/dvWJ9s7Ax6