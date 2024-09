Lovac opisao zastrašujući prizor: 'U zadnji trenutak vidio sam zmiju na grani u pozi spremnoj za napad'

Iskusni lovac Miljenko Mekinić iz Tugara imao je tijekom vikenda na brdu bliski susret s poskokom. Zmija je bila na grani, a lovac je prizor opisao zastrašujućim. "Samo nekih tridesetak centimetara dijelilo me od ove otrovnice. Provlačeći se kroz gusto granje s rancem na leđima hvatao sam se grane stabala. U zadnji trenutak vidio sam zmiju na grani u pozi spremnoj za napad. Savijena u 'osmicu' u predjelu vrata znači da je bio spreman na skok", kazao je za Slobodnu Dalmaciju.

Mekinić procjenjuje kako se radi o starom primjerku: "Ovaj naš, gledano na debljinu i dužinu, doživio je lijepe godine." Poskoci su se, kaže, razmnožili u velikoj mjeri, a u toplim mjesecima se često viđaju u šumi, a sve češće i među kućama u selu. Od sredine kolovoza do kraja rujna, vrijeme je kada se otrovnice penju na drveće kako bi na svijet donijele svoje potomstvo.

"Prije je domaćih životinja bilo znatno više, pa tako i pastira. Šuma nikada nije bila prazna. To je bio znak i zmijama da se povuku u svoja utočišta. Pošto je poskok potpuno gluh, to ne znači da ne osjeća vibracije. Svako kretanje za njega znači opasnost. Ovako sada nema ni blaga niti čobana, ali eto, ima zmija. I to kakvih!", kazao je lovac.