'Ljudi su govorili da je Nevera maketa... Napravili smo nemoguće stvari. Marko i ja smo dali život za to'

Mi smo najavili da ćemo pokazati prezentacijski prototip. Mi smo pogriješili što nismo bolje komunicirali. Strani mediji su znali da je to prezentacijski prototip, nije napravljen da vozi. Pogriješili smo što to nismo komunicirali našim medijima. Ja tu preuzimam krivnju što nismo to dodatno komunicirali. Svima smo komunicirali, investitorima, stranim medijima, uzvanicima... - poručio je ovo Marko Pejković, direktor Vernea, odgovarajući na pitanja o nedavnoj prezentaciji robotaksija koji bi trebao Zagrebom prevoziti putnike, a koji nije reagirao na 'pozive' Mate Rimca da dođe na pozornicu prilikom predstavljanja. Pejković je otkrio kako ta usluga kreće 2026. godine.

Rimac se nadovezao kako nije bilo sve po planu na tom predstavljanju, ali i da su investitori bili jako pozitivni što im je važno.

- Htjeli smo pokazati kako će to funkcionirati. Niti će biti ta vrata na autu, niti će biti ta koža - kazao je Rimac u intervjuu za Index. Pejković je dodao kako su trebali bolje komunicirati oko tog predstavljanja, ali i kako je 95 posto ljudi 'točno znalo što će vidjeti'. 'Da smo jasno komunicirali domaćim medijima, ne bi bilo nesporazuma. Mi smo zvali Forbes, Top Gear... Trebali smo zvati i vas', dodao je Pejković.

Govoreći o usluzi robotaksija, Pejković je kazao kako će ti automobili stati na onim mjestima gdje mogu stati te da se s Gradom Zagrebom definiraju ta mjesta. - Cilj je da ne bude više od 50 metara od mjesta na kojem želite da vas pokupi ili ostavi. U početku će to biti i malo više od 50 metara udaljenosti. Vozit ćemo po svim ulicama i ostaviti vas što je moguće bliže a da ne kršimo zakon. Mi ne smijemo kršiti zakon. Ako je ograničenje 50 km/h, on mora voziti 50 km/h - poručio je i dodao da će usluga prvo krenuti u Novom Zagrebu.

Na pitanje koliko će koštati ta usluga Pejković je rekao kako je cilj 'da prve cijene budu kao kod taksija i Ubera, a onda 10, 20 posto manje cijene'. - Želimo putovanja u gradovima privatnim automobilima zamijeniti uslugom robotaksija - objašnjava za Index.

Na pitanje kako da im ljudi vjeruju nakon što je bilo neispunjenih obećanja i premašenih rokova, Rimac je kazao: 'Ljudi su govorili da je Nevera maketa, da neće voziti... Napravili smo nemoguće stvari, pišali smo krv, Marko i ja smo dali život za to'.

FOTO Pogledajte prve fotografije robotaksija: Usluga Verne trebala bi se koristiti od 2026.