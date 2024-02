Lijevo-liberalna oporba uoči prosvjeda: 'Dosta je lopovluka i mraka u koji je HDZ zavio Hrvatsku'

Dosta je i vrijeme je za izbore, poručili su u petak još jednom predstavnici 11 lijevo-liberalnih stranka oporbe koje subotu u 11 sati organiziraju prosvjed na Trgu Sv. Marka u Zagrebu. Pozvali su građane da se pridruže prosvjedu, koji i nosi naziv "Dosta je! Idemo na izbore!", i poruče da im je je dosta korupcije, kriminala, pljačke i HDZ-ove uzurpacije vlasti. Imenovanje Ivana Turudića glavnim državnim odvjetnikom kap je koja je prelila čašu nakon čega više nema nikakvog smisla nastaviti rad u Saboru, kazala je Sandra Benčić (Možemo!) na konferenciji za novinare na Markovom trgu.

Nužno je da građani na izborima kažu da ne žele više takvu korumpiranu vlast, Vlada nema više nikakav legitimitet i mora otići, poručila je. "Dosta je lopovluka, dosta je korupcije, dosta je mraka, mraka u koji je HDZ zavio Hrvatsku", kazao je Peđa Grbin (SDP). Nazvavši Turudića "patološkim lašcem" kojem je to najvažnija kvalifikacija, i "HDZ-ovim dečkom", istaknuo je da je to kulminacija procesa kojima smo svjedočili, od afere Mreža do lex AP-a.

POVEZANI ČLANCI:

Grbin (SDP): Predstojeći izbori nisu izbori u demokraciji nego izbori za demokraciju

"Sutra će Markov trg postati mjesto otpora, ali i mjesto borbe za slobodu. Ovi izbori koji su pred nama, nažalost, više nisu izbori u demokraciji, nego su postali izbori za demokraciju", naglasio je Grbin. Dalija Orešković (SSIP) rekla je da pravo na državu pripada svima, a ne samo „jednoj političkoj partiji i kriminalnom podzemlju”. Kaže da HDZ jednu od najvažnijih funkcija u državi daje u ruke čovjeka koji je izravno povezan s krim-miljeom i intiman s bjeguncima od hrvatskog pravosuđa . "Andrej Plenković zajedno sa svojom vladom nije ogradio samo Markov trg, on se ogradio od građana ove zemlje i uzurpirao vlast", dodala je Anka Mark Taritaš (GLAS).

Sutra je prosvjed protiv Vlade, AP-a i korumpirane i kriminalne organizacije HDZ-a, ustvrdila je Natalija Martinčević (Reformisti). "Da su HDZ-ovci lopovi, to su do prije tjedan dana praktički znali svi, da su HDZ-ovci mafijaši, to su isto znali svi, kao i to da je kriminalna banda i pravomoćno osuđena kriminalna organizacija", rekao je Krešo Beljak (HSS) i dodao da s imenovanjem Turudića misli da su i oni koji su davali povjerenje HDZ-u shvatili da dalje tako više ne ide. "Ako HDZ dobije još jedno povjerenje birača, Hrvatska će utonuti u totalni mrak", smatra.

Idućeg tjedna rasprava o prijedlogu SDP-a za raspuštanje Sabora

Katarina Peović (RF) istaknula je da su se, iako se politički razlikuju, okupili oko minimalnog zajedničkog nazivnika, a to je smjena HDZ-a. "HDZ uopće nije politička organizacija, već je on krilo korupcijske Hrvatske, kriminalna organizacija, i to moramo prekinuti”, kazala je. Davorko Vidović (Socijaldemokrati) poručio je pak onima koji će prebrojavati koliko će ljudi doći na prosvjed da ga pomnože s barem sto. „Imat ćemo podršku slobodoljubive i istinoljubive Hrvatske, u to sam siguran i naš skup je već ostvario temeljnu političku svrhu, da ljude senzibiliziramo i da im još jednom kažemo da osim kruha postoji i sloboda koja nema svoju cijenu".

Podržite nas u borbi za pravnu državu, spas demokracije, drugačiju Hrvatsku, pozvali su također Davor Nađi (Fokus) i Ivica Puljak (Centar). Oporba je izvijestila i da je u proceduru predala nešto više od 30 potpisa kako bi pogurala saborsku raspravu o raspuštanju Sabora, prijedlog koji je Klub SDP-a predao sredinom prosinca prošle godine zbog afere Mreža. Rok je sedam dana što znači da će Sabor o tome raspravljati idućeg tjedna.

VIDEO Možemo regrutira antivladine prosvjednike. Benčić: Ne želimo skliznuti u "Vučićevštinu"