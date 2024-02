Što o prosvjedu misle čelnici Mosta, Suverenista i DP-a? 'Umjesto velikog otpora, to je skup ljevice'

Prošlotjedna demonstracija moći i samovolje kojom su vladajući niti ne trepnuvši suca Ivana Turudića izabrali za novog glavnog državnog odvjetnika, unatoč svim kompromitirajućim argumentima i kontroverzama oko njega, bila je kap koja je prelila ljevičarsku oporbenu čašu. Čak 11 lijevo-liberalnih parlamentarnih stranaka istodobno je zaključilo da je kucnuo trenutak da se na takvo pokazivanje političke sile, neki bi rekli i - političkog nasilja, treba snažno uzvratiti. Pokazati - otpor.

Pa su za subotu 17. veljače zakazali prosvjed na Markovu trgu . Štoviše, iz njihovih se redova tvrdi da su tijekom cjelonoćnog bdijenja na Mrakovu trgu - koje je Možemo! organizirao 20-ak sati prije samog glasanja o Turudiću - upravo građani od njih tražili da nešto učine jer se "ovo više ne da izdržati". I sad su sve oči uprte u tu subotu jer će ona pokazati jesu li i građani zaista spremni na otpor, je li i njima Turudićevo ustoličenje bio potez kojim su vladajući prevršili svaku mjeru i preko kojeg građani ne žele i ne mogu prijeći.

Što je zajednički nazivnik prosvjeda?

No oporbu nezadovoljnu gotovo svime što radi vlast tvrdokorno predvođena premijerom Andrejom Plenkovićem ne čini samo ljevica već i desnica. I njima skloni građani sigurno bi htjeli pokazati da im je sadašnje HDZ-ove vlasti dosta. I što sad? Kako da građani desne političe orijentacije shvate tu prosvjednu subotu kad se poziva na otpor? Jesu li na Markov trg tada pozvani samo građani koji podržavaju ljevičarsku političku opciju ili su pozvani svi koji bi htjeli da se u državi nešto radikalno promijeni, pri čemu nije bitno jesi li lijevo ili desno? Što će zapravo te subote biti zajednički nazivnik prosvjeda - otpor ili političko te ideološko opredjeljenje?

Čelnici ljevice naglašavaju da iza organizacije prosvjeda stoje oni, ali istodobno poručuju da su na iskazivanje otpora pozvani i dobrodošli - svi. A što onda građanima i svojim biračima poručuju čelnici desne oporbe - Mosta, Hrvatskih suverenista i Domovinskog pokreta?

Grmoja: Prosvjed kao da je naručio HDZ

"Zbog političke nezrelosti i uskostranačkih interesa Možemo! je odbacio ideju da se u organizaciju prosvjeda uključe i antikorupcijski orijentirane stranke desnog centra i desnice. I tako je prosvjed koji je imao potencijala biti pokazatelj masovnog građanskog otpora korupciji, bez obzira na stranački predznak, pretvoren u predizborni skup lijeve opozicije. To, dakako, najviše odgovara upravo HDZ-u. Gotovo kao da je od njega naručeno. Štoviše, Možemo! je jednako postupio i uoči imenovanja Turudića kada je bez konzultacija s ostatkom oporbe išao prosvjedovati na Markovu trgu, zbog čega mu se odazvalo jedva pedesetak ljudi pa su time dali materijal HDZ-u i Hrvoju Zekanoviću da se izruguju s cijelom stvari."

"Navodno je Možemo! kao razlog naveo naše protivljenje ilegalnim migracijama. Time je poslao poruku da svi građani koji se kao i mi protive ilegalnim migracijama, a tih je većina u hrvatskom društvu, nisu dobrodošli na prosvjed. Dakle, dok deklarativno zazivaju jednu Hrvatsku koja se opire HDZ-ovoj korupciji, u praksi rade na uništavanju jedinstvenog oporbenog otpora. Bez obzira na njihovu političku kratkovidnost i uskogrudnost mi i dalje podržavamo svaki prosvjed protiv ove korumpirane Vlade" iznio je stav Mosta Nikola Grmoja ujedno optužujući Možemo! za uskogrudne interese zbog kojih bi mogla izostati potrebna prosvjedna masovnost.

Pavliček: Članovi HS-a neće biti na prosvjedu

Identično razmišljaju i Mostovi koalicijski partneri - Hrvatski suverenisti. "Ljevica je već u startu dala do znanja da je taj prosvjed u njihovoj organizaciji i oko toga nisu imali kontakte ni s kim s desnog spektra. I to je njihovo pravo. A mi ćemo svoje nezadovoljstvo pokazati u Saboru. Naravno, nakon svega što se dogodilo s izborom Ivana Turudića krajnje je vrijeme da se izbori raspišu odmah i da građani kažu što misle, ali ni ja ni itko od naših članova u tom subotnjem prosvjedu neće sudjelovati, niti mislim da naši birači trebaju biti tamo. Ljevica to organizira samo za sebe i svoje birače. Nikoga od nas drugačijeg svjetonazora nisu zvali premda je i naš stav da Turudić nije smio biti izabran i da upravo njegov izbor pokazuje da Hrvatska klizi u autokraciju Andreja Plenkovića" kazao nam je šef Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček.

Penava: Ljevica će broj prosvjednika htjeti pripisati sebi

Velike razlike u razmišljanju nema ni u Domovinskom pokretu. ali u izjavi čelnika te stranke ipak ima jedna mala nijansa otklona. "Riječ je o prosvjedu u okviru stranaka ljevice koje žele iskoristiti nezadovoljstvo te politički poentirati na toj temi, što je demokratski normalno i poželjno. Ništa tu nije sporno. Ali Domovinskog pokreta u toj priči nema. Da je ta priča trebala imati širi značaj i mi bismo onda sudjelovali u organizaciji tog prosvjeda. Da su nas zvali, mi bismo se tome možda i odazvali. No i unatoč tome što nismo dio te priče mi u Domovinskom pokretu nemamo niti želimo imati daljski upravljač nad svojim biračima pa ako je njima nužno da budu na tom skupu, ako netko od njih misli da mu to treba i da mu to može biti ispušni ventil protiv od HDZ-a i njegovih satelita zarobljene države, neka se odazove."

"Nemam ništa protiv da članovi i simpatizeri Domovinskog pokreta budu tamo, pogotovo tu mislim na simpatizere. I mi smo za to da se ovu Vladu smijeni što prije, ali ne treba se praviti lud jer će stranke ljevice broj prosvjednika te subote htjeti pripisati sebi" izjasnio se čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava dodajući kako će Domovinski pokret ionako imati svoje akcije komuniciranja vlastitih političkih poruka.

